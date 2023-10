Konflikti i përgjakshëm në Izrael, Charles Michel thërret Samit urgjent më 17 tetor

Presidenti i Këshillit Evropian ka thirrur një samit urgjent për luftën në Izrael.

Siç thuhet në letrën e ftesës drejtuar 27 liderëve të vendeve anëtare të BE-së, video-konferenca e samitit do të zhvillohet të martën, më 17 tetor në orën 17:30.

“Është me rëndësi të madhe që Këshilli Evropian, në përputhje me Traktatet dhe vlerat tona, të përcaktojë pozicionin tonë të përbashkët dhe të përcaktojë një kurs të qartë veprimi që pasqyron kompleksitetin e situatës në zhvillim,” vëren Charles Michel.

Nothing justifies Hamas’ brutal terrorist attacks against Israel. We stand in full solidarity with the people of Israel.

Israel has the right to defend itself in full compliance with international law.

The unfolding tragedy has many consequences for Europe. That is why I am…

