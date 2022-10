Komuniteti Politik Evropian, flet kryeministri çek: Ky samit do shërbejë për të diskutuar aktualitetin

Komuniteti Politik Evropian (EPC), takimi i parë i të cilit filloi sot në Kështjellën e Pragës, nuk është një organizatë e re evropiane dhe nuk synon të zëvendësojë formatet ekzistuese të bashkëpunimit. Kështu tha kryeministri çek Petr Fiala (ODS) në fjalën e tij hapëse në mbledhjen e sotme të EPC. Formati për të cilin përveç shteteve të BE-së kanë marrë ftesë edhe 17 vende të tjera, përfshirë Britaninë, Ukrainën dhe Turqinë, synon të mundësojë një diskutim të sinqertë të temave të përbashkëta por edhe të diskutueshme, shpjegoi Fiala.

Sipas tij, ideja e EPC-së rrjedh edhe nga vlerat e promovuara nga ish-presidenti çek Václav Havel, slogani i të cilit “Evropa si detyrë” u miratua nga presidenca aktuale çeke e BE-së si moton e saj.

“Një detyrë që kërkon vëmendjen, vendosmërinë dhe integritetin tonë. Ideja e një komuniteti politik evropian bazohet në këtë mënyrë të menduari”, tha Fiala.

Sipas tij, takimi duhet të mundësojë shkëmbim joformal të pikëpamjeve për aktualitetin në Evropë dhe botë.

“Nuk ka të bëjë me krijimin e një organizate të re evropiane apo zëvendësimin e formateve ekzistuese të bashkëpunimit. Tashmë ka mjaft prej tyre. Ne as nuk do të miratojmë asnjë rezolutë zyrtare. Synimi është i thjeshtë – të kemi një diskutim të sinqertë për çështje me interes të përbashkët. por edhe për tema të diskutueshme,” tha ai.

Sipas Fialës, një sërë çështjesh kërkojnë bashkëpunimin e vendeve evropiane. Ai përmendi nevojën për të gjetur rrugë për paqen dhe sigurinë.

“Por nuk mbaron këtu, ka edhe inflacion, rritje të çmimeve dhe përkeqësim të kushteve të jetesës në Evropë”, tha ai.

Tema të tjera për të janë varësia nga importi i burimeve të energjisë apo nevoja për të ecur drejt energjisë dhe ekonomisë së qëndrueshme.

“Gjithashtu investimet në mbrojtje dhe siguri, migracioni ilegal dhe probleme të tjera komplekse që na marrin energjinë dhe shkaktojnë disavantazhe në konkurrencën globale”, shtoi ai.

Platforma joformale synon t’u japë liderëve evropianë mundësinë për të shkëmbyer ide, për të punuar më mirë së bashku dhe për të gjetur zgjidhje që do të sjellin prosperitet dhe paqe përsëri në kontinent. Në këtë kontekst, Fiala falënderoi presidentin francez Emmanuel Macron, i cili inicioi krijimin e grupit.