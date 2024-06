Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion, kryeministri Rama zbulon arsyet pse u krijua

Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të PS ka treguar arsyet pse u ngrit Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion. N

Rama: Sot dua tju adresoj një fjalë lidhur me nismën e Grupit tonë Parlamentar për rezolutën qe sic e dini kaloi në Kuvendin e Shqipërisë dhe Komisionin e Posaçëm Parlamentar që u ngrit në vijim të asaj rezolute për mirëqeverisjen sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin.

Nuk dua të marrë kohë duke u kthyer në cfarë u tha dhe sa u tha deri në momentin e ngritjes së këtij komisioni, i cili shumë padrejtësisht u parapërfyturua si një përpjekje e PS për të vënë në kontroll drejtësinë, por dua të shtjelloj pak më gjerë arsyet e mëdha pse-në e ngritjes së komisionit të posaçëm dhe domosdoshmërinë e një dallge reformash që nuk lidhen vetëm me qeverinë, por edhe me institucionet e pavarura.

E gjithë lënda për të kuptuar nisëm gjendet në dokumentet e formuluara gjatë dhe në fund të procesit të diagnostikimit të Shqipërisë pas hapjes së negociatave, një proces që në gjuhen e BE quhet screening, që mundëson leximin deri në qelisë të gjendjes së organizimit të shtetit dhe pasohet nga recetat për të kuruar deri në fund atë organizëm duke mundësuar që përgatitja për anëtarësimin e shtetit në këtë rast të Shqipërisë në BE të përfundojë me një diagnozë plotësisht të qartë dhe suksesshme.

Ka qenë një proces që ka zgjatur 14 muaj dhe janë përfshirë 157 institucione.

Qeveria udhëheq procesin, ka një pjesë të rëndësishme të punës për të bërë vendin të gatshëm për anëtarësim, por BE nuk negocion me qeverinë, por me shtetin shqiptar dhe 157 institucione janë pjesë të gjithë përbërjes së skuadrës tonë që negocion me BE

Përfshihen në këtë proces 32 institucione të pavarura. Procesi ka një numër të jashtëzakonshëm për nga intensiteti mes palëve dhe janë takime të drejtpërdrejta shpjeguese. Kam bërë 67 të tilla në Bruksel, 232 takime të grupeve ndërinstitucionale të punës.