Kolegji AAB, marrëveshje me kompaninë shqiptaro-izraelite, “Technology Center of Excellence”

Shqipëria dhe Kosova janë duke investuar ndjeshëm në drejtim teknologjisë së informacionit, zhvillimit të softwareve, sigurinë kibernetike spo shërbimeve të IT gjatë viteve të fundit duke kapur ritmet e shteteve të tjera të rajonit në këtë drejtim.

Sëfundmi në Tiranë ka filluar të investojë edhe kompania e njohur izraelite “Gold N Links” përmes kompanisë “ Technology Center of Excellence ”.

Kjo është fundit ka nënshkruar një marrëveshje me Kolegjin AAB në Prishtinë me qëllim bashkëpunimi të mëtejshëm me fokus trajnimin e studentëve në studime kibernetike dhe TIK, duke promovuar shkëmbime studentësh për zhvillim institucional.