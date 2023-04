Kokainë me vlerë 10 mln euro në portin e Livornos, arrestohen 3 shqiptarë

Gjysmë kuintal kokainë u sekuestrua në portin e Livornos nga policia e financave dhe agjencia doganore dhe tre burra, të gjithë shqiptarë, u arrestuan për trafik droge dhe tani janë në burg.

Financuesit, gjatë kontrolleve të zakonshme, kanë vënë re lëvizje në mes të natës rreth një kontejneri që vinte nga Amerika e Jugut brenda zonës së portit.

Më pas ata janë afruar dhe me një manovër operacionale të organizuar mirë, kanë kapur në flagrancë të tre shqiptarët të cilët po shkarkonin pakot nga brenda kontejnerit.

Pas kontrollit u zbulua se pakot ishin kokainë e pastër, gjithsej 53 drogë e ndarë në qindra pako.

Droga, pasi të merret kampioni dhe të analizohet nga laboratori kimik i Agjencisë së Doganave dhe Monopoleve, do të asgjësohet në inceneratorin në dispozicion të prokurorit të Livornos. Nëse do të dilte në treg, kokaina do të sillte një përfitim prej mbi 10 milionë eurosh.

Dy nga tre shqiptarët e arrestuar kishin dosje droge.

Porti i Livornos është gjithnjë e më shumë një nga qendrat evropiane për hyrjen e kokainës nga Amerika e Jugut dhe ky nuk është sekuestrimi ose zbulimi i parë i madh i drogës në sasi të tilla./Albeu.com/