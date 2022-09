Kokainë me vlerë 10 milionë euro dhe arma plot fishekë, arrestohet narkotrafikanti shqiptar në Itali

Policia italiane ka vënë në pranga një 30-vjeçar shqiptar, pasi gjatë kontrollit në mjetin e tij tip “Golf”, në Ancona, i kanë gjetur një qese me 1 kg kokainë. Më pas, kontrolli ka vijuar në banesë dhe i janë gjetur në total, 40 kg kokainë e pastër me vlerë 2 milionë euro, gati për ta hedhur në treg dhe do kapte vlerën 10 milionë euro. Gjithashtu i është gjetur dhe një armë e mbushur me fishekë.

Banesa përdorej kryesisht si laborator dhe magazinë për lëndë narkotike.

Gjithashtu u gjetën para cash, të ardhura të konsideruara nga shitjet, si dhe u gjetën mjete që përdoren për paketimin e drogës.

Nga hetimet rezulton se 30-vjeçari shqiptar ishte shpallur në kërkim nga Guardia di Finanza e Breshias. Edhe flakët e verdha lombarde, në fakt, po i merrnin frymë rëndë në qafë dhe bashkëpunimi midis Armës dhe Financës ishte thelbësor për të ribashkuar disa nga pjesët e asaj që duket të jetë një enigmë e madhe për t’u hetuar.

Hetimet që kryhen nga prokurori i Breshias me konfidencialitetin maksimal.

Pas hetimeve, 30-vjeçari u arrestua dhe u mbyll në burgun Montacuto, ndërsa u sekuestrua droga, arma dhe pjesa tjetër e materialeve.

Tani mbetet për të kuptuar se çfarë po bënte 30-vjeçari në Itali dhe pse kishte kaq shumë kilogramë kokainë. Për kë ishte? Ku do të shitej? A ka ndonjë lidhje mes Brescias dhe Ankonës? Të gjitha këto janë pyetje mbi të cilat Prokurori i Brescias po punon me kokën ulur në përpjekje për të zbardhur problemin dhe rindërtuar të gjitha lidhjet./albeu.com