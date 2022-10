Kokainë dhe hashash në banesë, muratori shqiptar të Itali arrestohet dhe dënohet me 8.8 vite burg

Policia ka arrestuar një 38-vjeçar shqiptar, i cili pas kontrollit në banesë janë gjetur 16 kg kokainë e pastër dhe 8.5 k hashash dhe marijuanë si dhe 12 kg lëndë të tjera narkotike.

38-vjeçari, me banim në Bellaria Igea Marina dhe profesion murator, ka përfunduar në burg dhe është dënuar me 8 vjet e 8 muaj për trafik droge. Me vendim të menjëhershëm ka mbërritur një dënim shumë i rëndë pasi trafikanti akuzohej për rrethanë rënduese të sasisë së sekuestruar./albeu.com