Kodra e Diellit dhe Mavrova me trashësi më të madhe të borës

Edhe sot Kodra e Diellit ka trashësinë më të madhe me borë.

Në Kodrën e Diellit janë matur 88 centimetra, e ndjekur nga Mavrova me 49, Pozharan me 22, Krusheva me 19, Gostivari me 7, Tetova me 5 dhe Dibra me 4 centimetra.

Mëngjesi më i ftohtë ka qenë në Kodrën e Diellit me -5 gradë dhe në Mavrovë me -2 gradë, ndërsa më i ngrohti në Shkup-Petrovec, Strumicë, Gjevgjeli, Dojran, Shtip, Demir Kapi, ku janë matur 4 gradë celsius.

Gjatë ditës në viset perëndimore do të ketë reshje të lehtë të borës, ndërsa në vendet më të larta herë pas here do të ketë ndryshime të shiut dhe borës.