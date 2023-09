Kodet sekrete të ekuipazhit të avionit që nuk dëshironi t’i dëgjoni kurrë gjatë një fluturimi

Nëse përdoret ndonjë formë transporti, shanset janë me ju, që do të thotë se do të keni një udhëtim mjaft të qetë dhe të qetë me relativisht pak probleme. Megjithatë, ju mund të jeni një nga ata të pafat për të cilët gjithçka shkon keq.

Nëse dëshironi të dini saktësisht se çfarë lloj rreziku po përballeni, është e dobishme të dini kodet sekrete të përdorura nga stafi për të diskutuar çfarëdo problemi që ka ndodhur.

Sipas Daily Telegraph, ekuipazhet e aeroplanit kanë një sërë kodesh sekrete për të diskutuar se çfarë po ndodh pa pasagjerët në panik.

Me siguri do ta njihni “majdi”, që do të thotë se një avion ose anije është në rrezik të menjëhershëm, por nuk do të dëshironit kurrë të dëgjoni kodin “pan-pan”, që do të thotë se diçka është prishur…

Disa nga kodet janë numra në vend të fjalëve dhe ai që me të vërtetë nuk dëshironi të dëgjoni kurrë në një fluturim është “7500”, sepse ky është kodi që aeroplanët dërgojnë kur ndodh një rrëmbim!

Sigurisht, nëse jeni në aeroplan kur ndodh një rrëmbim avioni, ndoshta do ta dini përpara se të dëgjoni ndonjë përmendje të kodit!

Po aq i keq është kodi “7700”, pasi ky është sinjali i përgjithshëm për emergjencat, ndërsa kodi “7600” është mënyra e një avioni për të thënë se ka humbur kontaktin me kullën e kontrollit.