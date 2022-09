“Kockë e lëkurë”, Ukraina publikon foton tronditëse të një ushtari të zënë rob nga Rusia

Ministria e mbrojtjes e Ukrainës ka postuar në Tëitter imazhet tronditëse e një ushtari, i cili ishte kapur rob nga forcat ruse.

Mykhailo Dianov, duket në foto përpara se të kapej nga Rusia dhe pas lirimit të tij nga robëria.

Ai është dukshëm më i dobët në imazhin e fundit.

“Ushtari ukrainas Mykhailo Dianov është ndër ata me fat në krahasim me disa nga shokët e tij të burgosur të luftës”, tha ministria në Twitter.

Ukrainian soldier Mykhailo Dianov is among the fortunate ones: in contrast with some of his fellow POWs, he survived russian captivity. This is how russia “adheres” to the Geneva Conventions. This is how russia continues the shameful legacy of Nazism. pic.twitter.com/cJpx7ZWQYo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 23, 2022