Knaus: Serbia të abstenojë në votimin për Kosovën në KiE, anëtarësimi i saj është i mirë për të gjithë

Gerald Knaus nga European Stability Initiative, ka thënë se Serbia duhet ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Europës për arsye se edhe serbët e Kosovës përfitojnë, por edhe pse është pjesë e marrëveshjes.

Bazuar në marrëveshjen e Ohrit, ai thotë se Serbia s’duhet të pengojë Kosovën dhe s’duhet ta bëjë këtë as përmes dikujt tjetër.

“Beogradi NUK do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, nuk do t’i inkurajojë të tjerët ta bllokojnë atë dhe do të abstenojë në votimin për anëtarësim në maj”, ka shkruar ai.

Postimi:

Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës është i mirë për të gjithë: Qeveria e Kosovës angazhohet përpara anëtarësimit për reformat e rëndësishme pas anëtarësimit, bazuar në standardet e Këshillit e Europës dhe mbi Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës.

Serbët e Kosovës përfitojnë. Për këtë arsye, Serbia duhet të mbështesë Kosovën në anëtarësimin në Këshillin e Europës!

Gjithashtu, në marrëveshjet e Brukselit/Ohrit të vitit 2023 thuhej:

“Të dyja palët do të respektojnë pavarësinë, autonominë dhe integritetin territorial të njëra-tjetrës dhe të drejtën e vetëvendosjes.

Palët do të zgjidhin çdo mosmarrëveshje ndërmjet tyre ekskluzivisht me mjete paqësore dhe do të përmbahen nga kërcënimi ose përdorimi i forcës.

Serbia nuk do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare.

Asnjëra palë nuk do të bllokojë, as nuk do të inkurajojë të tjerët që të bllokojnë përparimin e palës tjetër në rrugën e tyre përkatëse në BE.”

Rruga përpara tani, bazuar në marrëveshjet e arritura nga të dyja palët (të cilat Kosova i ofroi në mënyrë të përsëritur për t’i nënshkruar, menjëherë):

Beogradi NUK do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, nuk do t’i inkurajojë të tjerët ta bllokojnë atë dhe do të abstenojë në votimin për anëtarësim në maj.

Prishtina do të zbatojë sa më shpejt të jetë e mundur “nivelin e duhur të vetë-menaxhimit të komunitetit etnik serb në Kosovë” të premtuar.

Përparim në interesin e të gjithëve. Drejt një paqeje europiane në Ballkan tani.