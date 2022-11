“Kjo qeveri nuk do t’ia dijë për popullin”, qytetarët nga Elbasani nisen drejt protestës

Qytetarë të shumtë janë nisur edhe nga qyteti i Elbasanit pasditen e sotme për të marrë pjesë në protestën e opozitës.

Ata shprehen se të gjithë duhen të dalin në sheh, të majtë dhe të djathtë, pasi kjo qeveri sipas tyre nuk do t’ia dijë për popullin, ndërsa flasin edhe për kushtet e vështira ekonomike.

Nga qyteti i Elbasanit thuhet se do të jenë në protestë rreth 2500 persona. Nisja nga Elbasani filloi në orën 14:30 pranë selisë blu me autobusë, por sipas burimeve zyrtare do të ketë dhe organizime në grupe të vogla edhe nga njësitë administrative me automjete private.

“Popullin sot e ka çuar në pikën më të fundit. Populli shqiptar po vuan nga një kriminel. Unë vij nga Italia enkas për të protestuar”, tha një qytetar..

“Nuk do të ketë shqiptar sot që mos të dalë në Tiranë kundër kryekriminelit të kombit shqiptar të të gjitha kohërave, kryetradhtarit të kombit shqiptar, kryehajdutit të kombit shqiptar të të gjithë kohërave, Edvin Kristaq Rama.

Arsyeja kryesore fukarallëku i kombit. Si nuk e ndiejmë, gjysmë pesnioni apo jeton me miliarda vetë ai.

Po qe se elektorati i majtë thonë se jemi shqiptar, duhet të dalin të mbrojnë atdheun sot. Ne themi Shqipëria në rrezik, ai po shet gjithë asetet themelore të kombit shqiptar, të ekzistencës së kombit. Unë kam shumë për të folur, nesër mbaroj po të më lësh. E di çfarë po i bën gjuhës shqipe ai i biri i Kristaq Ramës.

Gjuha dhe gjaku janë kolonat ku mbështetet ekzistenca e një kombi. I kanë vajtur Gjinushit gjuhëtarë me emër që mbrojnë gjuhën shqipe, i ka nxjerrë përjashta me forcë”, tha një i moshuar.

“Ne shkojmë në protestë për këtë krizë të madhe që ka pllakosur vendin dhe nga kjo udhëheqje kriminale e kësaj qeverie që nuk duan t’ia dinë për popullin shqiptar. Vetëm vjedhin, pasurohen për vete dhe nuk kemi asnjë lloj shprese nga këta.

Unë jetoj me një fëmijë, jam pensionist. Vajza ime ka mbaruar shkollën për infermieri tash 3 vjet, me master e të gjitha, ka marrë licencën e para në provimin që dha në Tiranë dhe nuk e punësohet se je demokrat i djathtë. Në kohën e Enver Hoxhës kam qenë i persekutuar, kurse tani jemi më të persekutuar se jemi djathtas.

Ne shpresojmë që secili prej nesh dhe gjithë populli shqiptar ta kuptojë se shteti shqiptar nuk ka qeverisje për popullin, ka qeverisje për veten.

Një minutë e më parë kjo qeveri duhet të rrëzohet”, u shpreh një pensionist.