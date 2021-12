Kishte sjellë 2 kuti fishekzjarre nga jashtë, prodecohet emigranti në Portin e Durrësit

Policia ka nisur një procedim penal ndaj një emigranti 38-vjeçar i cili kishte sjellë nga jashtë vendit me fishekzjarre.

Gjatë kontrollit iu kapën dhe sekuestruan 2 kuti me 180 fishekzjarrë me fuqi të lartë shpërthyese. Kujtojmë se tregtimi i lëndëve piroteknike në vendin tonë është një aktivitet i paligjshëm.

Njoftimi i policisë:

Kontrolle të shtuara nga Policia Kufitare e Portit të Durrësit, për parandalimin e futjes në vendin tonë dhe të tregtimit në mënyrë të paligjshme të lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve.

Si rezultat i kontrolleve janë sekuestruar 2 kuti me lëndë plasëse piroteknike.

Procedohet penalisht poseduesi.

Në zbatim të detyrave të përcaktuara në planin e masave të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe në telegramin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, për intensifikimin e kontrolleve me qëllim parandalimin e futjes në vendin tonë nëpërmjet pikave të kalimit kufitar, dhe tregtimit në mënyrë të kundërligjshme të lëndëve piroteknike, shërbimet e Policisë Kufitare në Port Durrës kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë, automjetin me drejtues shtetasin B. P. Gjatë kontrollit në mjet janë gjetur 2 kuti me 180 fishekzjarrë me fuqi të lartë shpërthyese, të cilët janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomiko-Financiar në DVP Durrës u procedua penalisht në gjendje të lirë, poseduesi i tyre, shtetasi B. P., 38 vjeç, banues në Dibër.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë personat që të mos tregtojnë lëndë piroteknike, pasi do të përballen me ligjin, dhe fton qytetarët që të denoncojnë në 112 e Komisariatin Dixhital, çdo paligjshmëri, duke iu garantuar anonimat të plotë dhe reagim të mënjëhereshëm e të paanshëm./albeu.com