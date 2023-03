Një shqiptar është arrestuar në Itali, pasi është kapur me 40 kilogramë kokainë në shtëpinë e tij në në Livorno.

Mediet vendase raportojnë se vlera e drogës që u gjet në shtëpinë e shqiptarit shkon në vlerën e rreth 1.5 milionë eurove.

Nëse do të shitej me pakicë në shesh, vlera do të ishte më e lartë. Mëoshet se shqipttari kishte ndarë drogën në pako të vogla me nga 1 kg me një peshë totale rreth 40 kilogramë./albeu.com.