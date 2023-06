Kishin vënë muzikë të lartë dhe shqetësuan banorët, nis hetimi për 2 menaxherë lokalesh në Tiranë

Policia e Tiranës ka nsiur hetimin për dy persona, menaxherë lokalesh, të cilët prishën qetësinë publike duke shqetësuar banorët.

Gjatë kontrolleve, në një lokal në rrugën “Muatafa Matohiti”, shërbimet e Policisë kanë konstatuar muzikë të lartë që përbënte shqetësim për banorët dhe kanë shoqëruar në komisariat dy menaxherët e lokalit.

Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 1 referuan materialet në Prokurori ku u proceduan në gjëndje të lirë, për veprën penale “Prishja e qetesisë publike”, shtetasit E. B., 21 vjeç, dhe M. A., 22 vjeç, të dy banues në Tiranë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë administratorët dhe pronarët e lokaleve dhe hoteleve, që të zbatojnë me rigorozitet ligjin dhe rregullat në lidhje me ndotjen akustike, pasi në rast të konstatimit të ndotjes akustike, shërbimet e Policisë do të sekuestrojnë pajisjet që gjenerojnë muzikë dhe do të procedojnë sipas ligjit, shtetasit përgjegjës.