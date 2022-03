Kina: Jemi të gatshëm për të ndërmjetësuar krizën Ukrainë-Rusi

Presidenti kinez Xi Jinping ka zhvilluar një takim virtual me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin francez Emmanuel Macron, ku përsëriti se Kina është e gatshme të “punojë në mënyrë aktive” me komunitetin ndërkombëtar për të ndërmjetësuar krizën në Ukrainë.

Xi e quajti situatën e krijuar “shqetësuese”, sipas një deklarate nga ministria e jashtme e Kinës.

“Kina do të qëndrojë në komunikim dhe koordinim me Francën, Gjermaninë dhe BE-në dhe, në dritën e nevojave të palëve të përfshira, do të punojë në mënyrë aktive së bashku me komunitetin ndërkombëtar”, thuhet në deklaratë, duke shtuar se të gjitha përpjekjet “të favorshme për zgjidhjen paqësore të krizës duhet të mbështetet”, shtoi ai.

Xi gjithashtu dënoi sanksionet perëndimore, duke paralajmëruar se ato do të “zbutin ekonominë globale që tashmë është shkatërruar nga pandemia”.

“Kjo nuk është në interesin e askujt. Ne duhet të mbrojmë në mënyrë aktive një vizion të sigurisë së përbashkët, gjithëpërfshirëse, bashkëpunuese dhe të qëndrueshme,” tha Xi, sipas deklaratës.

Kina ka refuzuar vazhdimisht ta quajë luftën në Ukrainë një pushtim rus dhe zyrtarët rregullisht theksojnë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes si një shkak rrënjësor i konfliktit, duke papagallë një pikë kyçe të bisedës ruse.

Xi dha mbështetjen e tij për “veprimet” franceze dhe gjermane për të arritur një armëpushim në Ukrainë, tha Pallati Elysée pas një telefonate midis tre liderëve. Ai gjithashtu pranoi “nevojen për të garantuar aksesin e njerëzve në ndihma humanitare të koordinuar nga Kombet e Bashkuara”, thuhet në deklaratë, duke shtuar se ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Kinës do të hyjnë në konsultime të ngushta për të koordinuar përpjekjet e mëtejshme për t’i dhënë fund konfliktit.