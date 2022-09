Kim mesazh të fshehtë Berishës: Vijojmë takimet me drejtues të zgjedhur në mënyrë legjitime

Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim, ka përfunduar takimin e saj në kryesinë e kuvendit, me kryeparlamentaren Lindita Nikolla dhe nënkryetarin e parlamentit, Agron Gjekmarkaj.

Në një prononcim për mediat, Kim ka bërë një deklaratë që duket si mesazh për kreun e PD-së Sali Berisha.

“Të vazhdojnë të organizohemi në forcimin e institucioneve demokratike dhe prandaj ndodhesha këtu. Do vijojmë të takohemi me të gjithë ata drejtues të zgjedhur në mënyrë legjitime që kanë rol në forcimin e demokracisë dhe luftimin e korrupsionit”, tha Kim.

Ajo foli gjithashtu për veprimin më të fundit të qeverisë, që ngriu marrëdhëniet diplomatike me Iranin, pas provave se ata qëndronin pas sulmit kibernetik. Ambasadorja tha se kur një aleat sulmohet SHBA-të do ndërmarrin veprime.

“Si unë si pararendësit e kemi bërë traditë të takohemi me kryetarët e kuvendit në fillim të sesionit

Dhe gjithashtu është e rëndësishme për ne të angaazhohemi në mënyrë që theksojnë rëndësinë e ligjeve, mbajtjen e rregullave dhe forcimin e institucioneve demokratike.

Do vazhdojmë të takohemi me ato liderë që janë zgjedhur në mënyrë legjitime. Më lejoni të ndalem te veprimi i sotëm ndaj sulmit kibernetik. Kemi parë deklaratën e bërë nga Rama dhe Shtëpia e Bardhë është përgjigjur menjëherë dhe me forcë. Duhet të jetë e qartë dhe kur miku ynë dhe aleati, Shqiëria është nën sulmn, SHBA-të do ndërmarrin veprime”, u shpreh Kim