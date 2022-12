Këto ushqime mos i kombinoni kurrë bashkë!

Ngrënia e ushqimeve të duhura në kohën e duhur është çelësi për një shëndet të mirë. Megjithatë, ka disa ushqime që nuk duhen konsumuar së bashku, edhe nëse të dyja janë njësoj të shëndetshme. Është e rëndësishme të kihet parasysh se ka kombinime ushqimore që mund të jenë të dëmshme për shëndetin tonë, pa marrë parasysh sa përfitime shëndetësore ka secila prej tyre.

Këtu është një listë e kombinimeve ushqimore që nuk duhet të konsumohen bashkë dhe mund të shkaktojnë probleme në shëndetin tuaj.

Proshutë dhe vezë

Shumica e njerëzve pëlqejnë të hanë proshutë dhe vezë për mëngjes, por ata nuk janë plotësisht të vetëdijshëm për rreziqet e këtij kombinimi për shëndetin. Ata janë të shëndetshëm për t’u ngrënë veçmas pasi që të dyja janë të pasura me proteina, por kur përzihen së bashku, mund të rezultojë në probleme me tretjen.

Pasi të hani 2 ushqime me proteina të larta në të njëjtën kohë, trupit i duhet kohë të tresë ushqimin. Jo vetëm kaq, por ka shumë yndyrna të ngopura në të dyja këto ushqime. Përpiquni të zëvendësoni proshutën me karbohidrate si bukë e thekur me drithëra ose në vend të vezës mund të konsumoni proshutë me avokado dhe domate.

Kos dhe fruta

Frutat janë më të shëndetshme por nuk mund të kombinohen me cdo ushqim tjetër, si për shembull me kos. Nëse dëshironi t’i shtoni ëmbëlsi kosit tuaj, provoni të shtoni kanellë, pasi ka shumë përfitime shëndetësore për zemrën tuaj, ul kolesterolin.

Qumësht dhe lëng portokalli

Pirja e qumështit dhe lëngut të portokallit për mëngjes mund të shkaktojë shqetësim në stomak, sepse portokallet kanë acide që mund të mpiksin qumështin. Ky shqetësim mund të zgjasë nga 2 deri në 6 orë, në varësi të niveleve tuaja të acidit. Gjithashtu mund të rezultojë në fryrje, sepse kërkon më shumë kohë që qumështi të tretet, dhe përzierja e tij me agrume si portokallet mund të ngurtësojë qumështin.

Burger me patate të skuqura

Kombinimi i zakonshëm, një burger me patate të skuqura, në fakt nuk konsiderohet një vakt ideal. Nutricionistët thonë se është shumë më e shëndetshme të porosisni 2 hamburgera në vend të një me patate të skuqura.

Uji dhe ushqimi

Edhe pse mund të duket normale të keni një gotë ujë pranë ushqimit, mund të ketë shumë rreziqe për shëndetin nëse e pini gjatë kohës që hani. Së pari, mund të zvogëlojë sasinë e pështymës që prodhoni, e cila është faktori kryesor që merr pjesë në tretje. Mund të sjellë gjithashtu në shtim në peshë, të shkaktojë aciditet dhe të rrisë insulinën në trupin tuaj.