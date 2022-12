Këto shenja të Horoskopit nuk duhet të lidhen kurrë me njëra-tjetrën

Disa shenja janë tepër të pajtueshme me njëra-tjetrën dhe kimia e tyre në një marrëdhënie është aq e mirë sa që pa përpjekje gjithçka rrjedh mirë dhe bukur. Megjithatë, ka edhe disa kombinime të shenjave që janë më të këqijat dhe rezultati është absolutisht toksik. Njëri nxjerr më të keqen tek tjetri duke i bërë ata të shndërrohen në diçka që nuk janë duke humbur cilësitë e tyre të mira. Luftimet janë homerike dhe qetësia dhe ekuilibri në marrëdhënie humbet diku në hapësirë.

Dashi-Gaforrja

Këto dy shenja nuk përputhen fare! Është nga një botë tjetër dhe jo, nuk është nga ato raste që thonë “heteronimet tërhiqen”! Tërheqja mund të jetë aty, por kimia mes personazheve është krejtësisht katastrofike, duke rezultuar që njëri të lëndojë tjetrin. Dashi është shumë i pavarur dhe mund të bëhet shumë cinik, ndërsa Gaforrja është shumë e ndjeshme dhe nuk e duron dot pasigurinë e shkaktuar nga lideri i zodiakut. Ndaj është më mirë që këto dy shenja të jenë miq sesa partnerë.

Demi – Luani

Demi kokëfortë dhe i qëndrueshëm vështirë se do të “mbijetojë” në një marrëdhënie me Luanin e tepruar dhe egocentrik që kërkon gjithmonë të shihet dhe të jetë në qendër të vëmendjes. Demi dëshiron besnikëri, besnikëri dhe të ndiejë se e ndjekin kudo sepse nuk i largohen dot. Ai dëshiron siguri të vazhdueshme, gjë që një luan nuk do ta bëjë kurrë. Kështu që ata më mirë të qëndrojnë larg njëri-tjetrit!

Binjakët-Akrepi

Binjakët janë gëzimi i jetës dhe mjeshtri i komunikimit dhe flirtit. Ai e sheh çdo ditë si një lojë dhe dëshiron vetëm të argëtohet. Nga ana tjetër, Akrepi është i mbyllur, i fshehtë dhe mosbesues dhe i duhet shumë kohë për t’u hapur dhe përveç kësaj, kur bën një lidhje, kërkon angazhim 100% nga të dyja palët. Një gjë shumë e vështirë për Binjakët që nuk duan shumë! Pra, problemet do të lindin së shpejti dhe më pas do të fillojë të dalë toksiciteti tek të dy me sjellje që do të jenë vetëm të mira.

Virgjëresha- Shigjetari

Virgjëresha dhe Shigjetari janë, siç themi ne, ditë e natë! Virgjëresha është si Demi, ata duan sigurinë dhe orarin e tyre. Gjithashtu, edhe për të qenë nën kontrollin e gjithçkaje. Por kjo është e pamundur për Shigjetarin e pavarur dhe aventurier. Ai thjesht jeton momentin pa një mendim të dytë dhe pa organizim në jetën e tij. Ai nuk e duron dot rutinën dhe dëshiron të bëjë gjëra të ndryshme gjatë gjithë kohës që të mos mërzitet. Njëri prej tyre është duke ndërruar partnerë… Kështu që kur këta të dy takohen, më mirë të mendojnë sërish nëse duan të ecin përpara së bashku!