Këto shenja të horoskopit do të rikthehen në krahët e ish-ëve në vitin 2023

Ata do ta kuptojnë gabimin e tyre dhe do të kthehen për të kërkuar një shans të dytë (ndoshta një të tretë dhe të katërt, në varësi të faktit se sa fajësuan ata për ndarjen). Nëse i përkisni një prej shenjave që do t’ju zbulojmë pak më poshtë, atëherë dijeni se ka shumë gjasa që në vitin 2023 të përpiqeni të ribashkoheni me një ish-in tuaj. Do ta kërkoni dhe do bëni të gjitha lëvizjet e nevojshme për të qenë sërish bashkë. Nëse ai do t’ju pranojë apo jo është një çështje tjetër dhe varet nga grafiku juaj personal. Por le të shohim pak më poshtë cilat janë shenjat që në vitin e ri do të rikthehen tek një ish.

Le t’i nisim gjërat nga e para. Janë dy planetë “përgjegjës” për rikthimin e ish-ëve. Dhe këta nuk janë askush tjetër përveç Mërkuri dhe, natyrisht, Venusi, që lidhet kryesisht me jetën tonë të dashurisë. Pra, gjatë periudhës kur këta dy planetë do të jenë retrogradë në shenja specifike, atëherë do të shihni më shumë kthime nga shenjat që preken drejtpërdrejt.

Kështu nisim me Mërkurin retrogradë gjatë vitit, me të cilin do të preken shenjat dhe sigurisht kur. Retrogradi i parë i Mërkurit do të ndodhë nga 22/04/2023 (15° 34′ Demi) deri më 15/05/2023 (05° 51′ Demi). Pra, siç e kuptoni, ata që do të mendojnë dhe do të kërkojnë ish-et janë Demi dhe Bricjapi që do të kenë Merkurin në shtëpinë e tyre të 1-rë dhe të 5-të përkatësisht. Janë ata që do të marrin iniciativën për të dërguar një mesazh, për të bërë një telefonatë, apo edhe për t’u shfaqur papritur para ish-it për t’i kërkuar të kthehen në jetën e tyre.

Retrogradi tjetër i Mërkurit është nga 25/08/2023 (21° 44′ Virgjëreshë) deri më 16/09/2023 (08° 01′ Virgjëreshë). Virgjëreshat preken drejtpërdrejt, si dhe Demi, të cilët do të kenë Mërkurin në shtëpinë e tyre të parë dhe tjetrin në shtëpinë e tyre të 5-të. Kjo do të thotë se do të ketë një… rikthim.

Retrogradi i tretë dhe i fundit i Mërkurit gjatë vitit do të jetë nga data 14/12/2023 (08° 22′ Bricjapi) deri në 2/01/2024 (22° 11′ Shigjetari). Bricjapët dhe Virgjëreshat do të jenë të preferuarit e periudhës për të rikthyer dhe për të ndjekur një dashuri të vjetër. Këto janë shenja që përgjithësisht kanë një ego dhe vështirë se e “heqin” atë për të kërkuar një rilidhje, ndaj nëse merrni një mesazh prej tyre, dijeni se ata me siguri mendojnë atë që thonë dhe e nënkuptojnë vërtet kur duan të kthehen.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme në listën tonë të lidhur, janë Luanët dhe Shigjetari. Këto dy shenja do të shtyhen të rikthehen kur të fillojnë të marrin ndikimin e Venusit retrograde nga data 24/07/2023 (28° 34′ Luan) deri në 04/09/2023 (12° 12′ Luan). Luanët krenarë do të pretendojnë një dashuri të vjetër në mënyrën e tyre. Sa i përket Shigjetarit, për ta rikthimi do të jetë më i lehtë, sepse janë edhe personazhe më të relaksuar dhe qartësisht nuk kanë egon e keqe që ka Luani.