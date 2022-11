Këto shenja të horoskopit do ta tradhtojnë partnerin pa u menduar shumë

Disa kanë një epsh të fortë dhe janë të përqendruar në seks, që është masa e tyre se sa e suksesshme është një marrëdhënie.

Të tjerë akoma mashtrojnë nga varësia ndaj flirtimit ose sepse mendojnë se është detyrë e tyre të ndajnë dashurinë dhe trupin e tyre me më shumë njerëz.

Akrepi

Të lindurit e kësaj shenje kanë një dëshirë të fortë seksuale, e cila mund t’i shtyjë të tradhtojnë partnerin e tyre, nëse marrëdhënia e tyre nuk është mjaft pasionante. Kur Akrepat shohin diçka që duan të kenë, qoftë një marrëdhënie me dikë të re apo diçka materiale, ata do të bëjnë gjithçka për ta realizuar atë. Kjo përfshin gënjeshtrën dhe manipulimin, nëse është e nevojshme.

Nga ana tjetër, dihet se ata janë shumë besnikë ndaj partnerit kur bien vërtet në dashuri dhe do të bëjnë gjithçka që gjithçka të jetë në rregull. Por, ata janë shumë të përqendruar në marrëdhënien seksuale dhe është matja e tyre se sa e suksesshme është marrëdhënia.

Peshorja

Kur ka një problem në marrëdhënie, Peshorja do të bëjë gjithçka për të rivendosur harmoninë dhe për të qetësuar situatën. Por asaj nuk i pëlqejnë diskutimet, ndaj do mundohet t’i shmangë me çdo kusht. Ndonjëherë ata priren të pretendojnë se nuk shohin se çfarë po ndodh për paqen në shtëpi. Edhe pse të lindurit e kësaj shenje nuk janë të prirur për të kryer tradhti bashkëshortore, ata do ta bëjnë këtë për t’u ndjerë më mirë, për të ndjerë se janë ende të kërkuar ose për të mbushur boshllëkun e të qenit në një marrëdhënie të keqe.

Ata dinë të përpiqen të rinovojnë marrëdhënien me dashuritë e vjetra. Gjithashtu në shoqëri do të dërgojnë sinjale se janë të disponuar për flirtim dhe kështu shanset që ta mashtrojnë partnerin janë shumë më të larta.

Luani

Luanët pëlqejnë të jenë në qendër të vëmendjes dhe do ta kenë të vështirë t’u rezistojnë njerëzve që i trajtojnë si mbretër. Egoja dhe vetëbesimi i tyre mund të jenë tërheqëse për të tjerët, gjë që shpesh i vë ata në situata ku janë tërheqës. Kjo është arsyeja pse shanset që ata të shkojnë në rrugën e tradhtisë bashkëshortore janë më të larta, veçanërisht nëse personi që i bën ballë është duke e përkëdhelur egon e tyre.

Ndonjëherë ata mund të mendojnë se janë kaq të mëdhenj dhe të rëndësishëm, saqë është detyra e tyre të ndajnë dashurinë dhe trupin e tyre me më shumë njerëz. Megjithatë, personat e lindur nën këtë shenjë mund të kenë pak probleme për të tradhtuar partnerët e tyre, sepse ata janë shumë të zhytur në vetvete për të menduar për dikë tjetër.

Shigjetari

Personat e lindur në këtë shenjë kanë një shpirt të shqetësuar, janë shumë kureshtarë dhe vazhdimisht janë në kërkim të eksperiencave të reja, emocionuese. Ata janë shumë spontan dhe shpesh bëjnë diçka pa menduar për pasojat. Kur Shigjetarët janë të pakënaqur në një lidhje, ata do ta tradhtojnë partnerin e tyre me një apo edhe disa të dashuruar. Mendësia e tyre e lirë dhe shpirti aventurier janë shumë tërheqës për të tjerët.

Kur tradhtojnë, zakonisht ia pranojnë menjëherë të dashurit të ri se janë në një lidhje me dikë dhe shpjegojnë pse po tradhtojnë. Sapo eksitimi i takimit me një të dashur të ri të shuhet, ata do të jenë më entuziastë për partnerin e tyre të përhershëm. /G.D albeu.com/