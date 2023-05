Këto shenja të horoskopi vendosin gjithnjë partnerin të parin

Për shenjat e renditura më poshtë, partneri i tyre është mbi dhe përtej çdo gjëje, pa marrë parasysh çfarë! Sigurisht, jo të gjithë kanë të njëjtën nevojë për kaq shumë vëmendje, kujdes apo butësi, pasi disa mund ta perceptojnë atë si… mbytje! Por ata që duan një partner që do t’i vendosë gjithmonë të parët në listën e tyre prioritare, do të gjejnë atë që kërkojnë në këto tre shenja të horoskopit.

DEMI

Partneri i Demit është shkëmbi juaj. Kjo shenjë e besueshme dhe e dashur tokësore nuk është më e lehta për t’u fituar në fillim, por sapo të fitoni besimin dhe respektin e tyre, ata do t’ju qëndrojnë besnikë deri në fund. I pëlqen të jetë në një lidhje pasi i pëlqen stabiliteti dhe si një nga shenjat më sensuale është i emocionuar që ka dikë për të përqafuar. Demi priret të mendojë afatgjatë dhe nuk dëshiron të përballet me trazirat e një marrëdhënieje të paqëndrueshme. Prandaj, ai/ajo vendos partnerin/saj dhe nevojat e tyre në çift në radhë të parë për t’u siguruar që marrëdhënia të jetë e lumtur, e shëndetshme dhe afatgjatë.

Gaforrja

Siguria emocionale është shumë e rëndësishme për Gaforren, ndaj një marrëdhënie e shëndetshme dhe funksionale është gjithçka për të. Ai i vendos nevojat e partnerit/saj para të tijat, pa menduar as për këtë. Pra, ndërsa është një ndjenjë e mrekullueshme të jesh i dashur nga një Gaforre, është e rëndësishme të mos përfitosh nga bujaria e tyre emocionale. Së pari, është e vrazhdë, por mund të të kthehet edhe në kundërthënie, pasi kur Gaforrja lëndohet, ata priren të “mbyllen” dhe të ngrijnë çdo emocion. Megjithatë, nëse ai mendon se ju ia ktheni dashurinë dhe kujdesin, nuk ka më shenjë besnike.

PESHORJA

Peshorja drejtohet nga Venusi, planeti i dashurisë, bukurisë dhe harmonisë. Për këtë shenjë, ekuilibri është gjithçka, ndaj ai kërkon të sigurohet që jeta e tij në shtëpi të jetë e lumtur dhe harmonike. Kjo do të thotë të bësh kontrolle të rregullta…për t’u siguruar që nevojat e partnerit të tij/saj janë plotësuar dhe për t’u marrë me çdo problem që lind. Peshorja është e sintonizuar dhe e pranishme në lidhje, por ka edhe një shpirt të pavarur si të gjitha shenjat e ajrit. Kjo do të thotë që ndërkohë që është investuar tek partneri, nuk do t’i mbytë me dashurinë dhe kujdesin e tij. Mbani në mend, megjithatë, se Peshorja beson vërtet në reciprocitet dhe pret të njëjtin vlerësim në këmbim.