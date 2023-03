Këto shenja horoskopi janë “të pafajshme” sa herë përfshihen në një debat

Të gjithëve na ka nodhur që me këto shenja horoskopi, qoftë nga injoranca, qoftë nga indiferenca apo nga apatia nuk e kanë kuptuar se mund të kenë lënduar. Le të shohim pak më poshtë për cilat shenja po flasim:

PESHORJA

Përleshje: Ky është afërsisht stili dhe reagimi i Peshores. Kjo është një shenjë që nuk lufton. Ai i shmang betejat si ferr. Ai mund t’ju çmendë me atë që bën, mund t’ju ketë bërë të dëshironi t’i jepni një shuplakë, por ai është shumë i qetë, ose do të përpiqet t’ju qetësojë, ose do t’ju kthejë shpinën dhe do të largohet. Në përgjithësi, ju lë të kujdeseni për veten tuaj. Keni më shumë shanse të kuptoni nëse flisni me të me qetësi dhe shpjegoni ankesën tuaj.

UJORI

Ai nuk do të zemërohet, as nuk do të ngrejë zërin. Ai thjesht do t’ju shikojë me një ton pyetës, do t’ju pyesë se çfarë ju ka nxehur dhe do ta “kthejë” të gjithë argumentin në favor të tij, duke ju bërë të keq apo të çmendur që shkoni dhe e sulmoni. Derisa t’i kërkosh falje…

PESHQIT

Mos mendoni se nuk e ka kuptuar atë që ka bërë. Ata e dinë, por zgjedhin tëbëjnë sikur nuk e dinë. Peshqit përpiqen të të hedhin hi në sy, me qëndrimin të qetë dhe reagimin të relaksuar, madje dhe fals. “Nuk e kuptoj pse po sillesh kështu”, ” pse je kaq i inatosur me mua”, “Nuk e mendoja se do të shqetësoheshe”, “Nuk e dija” janë vetëm disa nga përgjigjet e tij, me të cilat do të tentojë të heqë dorë nga përgjegjësitë. /albeu.com