Këto sende nuk duhet t’i mbani kurrsesi në banjë, ja pse!

A keni menduar ndonjëherë për faktin se kur shpëlani tasin e tualetit, grimcat e vogla të përmbajtjes së tij përhapen nëpër dhomë? Ata qëndrojnë pas gjithçkaje në rrugën e tyre.

Për shembull, një furçë dhëmbësh futet direkt në gojë dhe nuk është e përshtatshme të lejosh që bakteret të grumbullohen në të, gjë që do të ndodhë nëse ajo lihet jashtë, le të themi në lavaman.

Është më mirë ta mbani në dollap.

Brushat për grim

Ata vijnë në kontakt me lëkurën dhe nëse ekspozohen ndaj nxehtësisë dhe lagështisë, do të ketë shumë baktere mbi to, dhe kështu mundësia për t’u prekur nga sëmundjet e lëkurës është më e madhe.

Makinë rroje

Lagështia e vazhdueshme mund të shkaktojë ndryshkjen e shpejtë të tehut dhe sigurisht që nuk duam ndryshk në lëkurën tonë.

Pas përdorimit, lani mirë briskun nën ujë të nxehtë, thajeni mirë dhe ruajeni në dollap.

Peshqir

Nuk është tualeti pjesa më e ndotur e banjës, janë peshqirët. Për shkak të lagështisë së vazhdueshme, ato janë inkubatorë për bakteret dhe kërpudhat, duke përfshirë Escherichia dhe Salmonella.

Ndryshojini sa më shpesh të jetë e mundur dhe thajini mirë pas larjes përpara përdorimit të radhës. Mos i mbani ato të pastra në banjë, përveç nëse janë në dollap. /G.D albeu.com/