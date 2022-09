Këto pajisje harxhojnë energji elektrike edhe kur fiken, çfarë duhet të bëni

Disa pajisje mund të fiken dhe të lihen në prizë vetëm kur dilni nga shtëpia për një periudhë të gjatë kohore, ndërsa të tjerat duhet të hiqen plotësisht nga priza, pjesërisht për siguri dhe pjesërisht për të kursyer para sepse disa prej tyre konsumojnë energji elektrike edhe kur janë të fikura.

Ajri i kondicionuar – kjo pajisje, logjikisht, nuk do t’ju nevojitet, dhe mjafton vetëm ta lini jashtë derisa jeni me pushime.

Kaldaja – Nuk e dimë nëse jeni nga ata që e ndezin bojlerin sipas nevojës apo e mbani të fikur gjatë gjithë kohës, por gjithsesi fikeni para se të shkoni në pushime.

Valvula kryesore e ujit – Kjo nuk do t’ju kursejë shumë para kur bëhet fjalë për faturat e ujit, por do t’ju kursejë një kodër nëse ndodh një përmbytje dhe nuk është vërtet problem të ndizni valvulën dhe ta zhbllokoni atë kur të vini. kthehu dhe do të jesh i qetë.

Dritat – Lënia e dritave ndezur është humbje parash. Shumë njerëz lënë të paktën një llambë të ndezur për ta bërë të duket sikur dikush është në shtëpi, por është më mirë t’i kërkoni një miku ose fqinji të ndalojë ndonjëherë pranë banesës tuaj dhe të siguroheni që gjithçka është në rregull.

Të gjitha pajisjet me karikues të jashtëm: laptopë, konsola lojërash, karikues telefoni dhe pajisje të tjera. Të gjithë ata tërheqin vazhdimisht energjinë elektrike, pavarësisht nëse pajisja që duhet të karikojnë është e lidhur me to apo jo. Pajisjet që zakonisht i lini në gatishmëri ose në modalitet të ngjashëm: kompjuterët, televizorët, DVD-të dhe luajtësit Blu-ray, radiot ose çdo gjë që funksionon në distancë nuk fiken kurrë plotësisht derisa t’i shkëputni nga priza.

Modemët dhe ruterët: Ata tërheqin energjinë elektrike në çdo kohë. Ndaj hiqini plotësisht nga priza, sepse jo vetëm që do të kurseni disa para, por do të shmangni edhe skenarin që dikush t’ju hakojë Wi-Fi ndërsa jeni me pushime.

Pajisjet e vogla shtëpiake: tosterët, blenderët, aparate kafeje, mikrovalë dhe gjëra të ngjashme. Secila prej këtyre pajisjeve kohëmatës është një rrezik i mundshëm dhe sigurisht një djegës i panevojshëm i energjisë kur jeni me pushime.

Frigoriferi është një nga artikujt më problematikë për shumicën e njerëzve dhe shumë po pyesin nëse duhet ta fikin apo jo. Përgjigja është e thjeshtë – nëse në zonën tuaj ka një ndërprerje të rrallë të energjisë elektrike, nuk ka nevojë ta fikni, përveç rasteve kur do të mungoni më shumë se një muaj.