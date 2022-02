Këto janë ushqimet që ju fryjnë barkun

Prania e shpeshtë dhe e shtuar e gazit në traktin gastrointestinal është një gjendje e pakëndshme, e cila mund të shkaktojë siklet dhe dhimbje.

Edhe pse shkaqet e fryrjes mund të ndryshojnë, ka faktorë dhe zakone dietike që mund të ndihmojnë dhe të tjerë që mund të përkeqësojnë simptomat.

Në kategorinë e parë bën pjesë marrja adekuate e fibrave dhe lëngjeve, të cilat janë faktorë kyç për funksionimin e duhur të zorrëve. Në veçanti, fibra rrit vëllimin e jashtëqitjes dhe redukton kohën që i duhet për të kaluar nëpër traktin tretës, gjë që mund të ndihmojë në uljen e prodhimit të gazit. Në të njëjtën kohë, ato ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut, i cili zakonisht funksionon në mënyrë rënduese.

Nga ana tjetër, ushqimet që mund të çojnë në një prani të shtuar të gazit përfshijnë farat e rapit (brokoli, lulelakra, lakra, lakrat e Brukselit), fasulet, qepët dhe krundet që përmbahen në drithërat. Kështu, kufizimi i shpeshtësisë ose sasisë së konsumit të tyre është shpesh i dobishëm.

Përveç kësaj, fryrja mund të jetë për shkak të një shkalle më të madhe ose më të vogël të intolerancës ndaj laktozës. Në këtë rast, marrja e laktozës duhet të reduktohet sipas niveleve të tolerancës së secilit person.

Produkte të tjera që mund ta përkeqësojnë problemin janë pijet joalkoolike, pijet e gazuara dhe ushqimet që përmbajnë sorbitol, manitol ose ksilitol. Së fundi, për të adresuar problemin, rekomandohet kufizimi i gëlltitjes së sasive të mëdha të ajrit, gjë që mund të arrihet me përtypjen e ngadaltë dhe të mirë të ushqimit me gojë të mbyllur dhe shmangien e konsumimit të pijeve me pipë.