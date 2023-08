Këto janë ushqimet më të mira që mund të konsumoni në plazh

Në çantën e plazhit, përveç sendeve të nevojshme si krem kundër diellit, peshqir, libër, duhet të përfshini edhe disa ushqime për të ruajtur nivelin e energjisë. Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të siguroheni që të mund të qëndroni sa më shumë kohë në det pa ngordhur nga uria – nëse, sigurisht, nuk dëshironi të shpenzoni shumë.

Pra, merrni një ide për ushqimet më të shijshme dhe më të përshtatshme për plazhin që mund të shijoni gjatë pushimit tuaj të radhës në det.

Sallatë me fruta të freskëta

Nuk ka asgjë më freskuese se sa një sallatë frutash e freskët. Një salcë me lëng portokalli, mjaltë dhe nenexhik të freskët të copëtuar i shton shije, ëmbëlsi dhe aromë të përsosur frutave.

Patate të skuqura të ëmbla

Krijoni patatet tuaja krokante duke skuqur tufa të vogla me patate të ëmbla të prera hollë. Për feta të holla, madje, përdorni një mandolinë. Mund t’i shoqëroni me salca të ndryshme për plazh.

Çipsat e mollës

Një vakt me vetëm dy përbërës – mollë dhe kanellë – aq e thjeshtë dhe e shëndetshme sa tingëllon. Piqini para kohe dhe shijojini. Ato ruajnë fibrat dhe lëndët ushqyese të një molle pa sheqer të shtuar.

Bare granola pa pjekje

Kjo recetë pa pjekje kërkon drithëra orizi, tërshërë, gjalpë bajame, shurup panje dhe një prekje kanelle për të kënaqur çdo shije. Mund ta përgatisni në tre variacione – qershi-fëstëk të ëmbël, kajsi-kokos-shqemë dhe çokollatë-pekan-kripë deti – për më shumë shije dhe cilësi. E vendosim në frigorifer për rreth 30 minuta që të qëndrojë plotësisht.

Fruta të thata

Frutat e freskëta zënë shumë hapësirë, kështu që paketimi i frutave të thata është një mënyrë e thjeshtë për ta mbajtur çanta e plazhit të lehtë.

Feta perimesh

Perimet e prera në feta janë krokante, freskuese dhe vakt i përsosur për t’u marrë me vete në plazh. Në pak minuta, mund të copëtoni një përzierje me speca, selino dhe karota. Megjithatë, pasi të keni prerë perimet tuaja në feta, vendosini në një enë ruajtjeje hermetike ose qese plastike me një pako akulli.

Vafera orizi

Vaferat e orizit janë ushqimi i lehtë i përsosur për plazh dhe ndryshe nga ushqimet e tjera ato nuk do t’ju rëndojnë çantën apo stomakun. Megjithatë, nëse doni të qëndroni të ngopur, duhet të sillni edhe mbushje për ëmbëlsirat me oriz. Gjalpi i arrave dhe banania janë gjithmonë shtesa të mira për ëmbëlsirat e thjeshta ose të ëmbla të orizit dhe dhe kombinohen mirë me humus, guacamole ose një lyerje me bazë jogurti.