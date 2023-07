Këto janë tre frutat e verës që kanë më pak kalori

Edhe pse janë të shëndetshme, duhet të kemi parasysh se shumë fruta përmbajnë edhe sheqer, i cili shton kalori në konsumin ditor të energjisë.

Megjithatë, theksi duhet të jetë në porcionet që konsumojmë në vend që të fokusohemi vetëm te kaloritë.

Ka fruta që ofrojnë shumë pak kalori. Le të shohim tre prej tyre…

Shalqiri: Shalqiri është 92% ujë. Një filxhan i vogël me shalqi të prerë në kubikë përmban vetëm 37 kalori. Është i pasur me një element antioksidant të vlefshëm të quajtur likopen.

Luleshtrydhet: Një filxhan me luleshtrydhe të përgjysmuara përmban 49 kalori. Përveç kësaj, ai siguron tre gram fibra, vitaminë C dhe mangan.

Pjeshkë: Një pjeshkë e mesme përmban rreth 58 kalori. Plus, ajo siguron mbi dy gram fibra për racion, si dhe vitamina A dhe C.

Si përfundim, ndonëse duhet të jemi të vetëdijshëm për kaloritë që konsumojmë, nuk duhet të injorojmë përfitimet e lëndëve ushqyese që frutat ofrojnë në një dietë të ekuilibruar.