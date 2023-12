Këto janë shenjat më pafat të Horoskopit për muajin dhjetor

Muaji dhjetor parashikohet të jetë pozitiv për të gjitha shenjat e Horoskopit.

Por më kalimin e Mërkurit në shenjën e Bricjapit, 4 prej shenjave o të kenë më pak fat.

Virgjëresha

Ndjenja mbizotëruese është zhgënjimi. Keni shumë nerva dhe zemëroheni lehtë. Mundohuni të keni durim, sepse çfarëdo që të doni tani, nuk mund ta merrni më.

Shigjetari

Mund të jetë stina juaj e ditëlindjes dhe mund të ndiheni të ngritur, por kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë presion. Marsi në shenjën tuaj intensifikon situatat negative, të cilat do të krijojnë acarim, tension dhe ankesa. Ruani gjakftohtësinë tuaj për t’ia dalë mbanë.

Peshqit

Marrëdhëniet dhe komunikimi janë më të prekura nga mërkuri retrograd. Ndjenja e pesimizmit mbizotëron, aq më tepër që gjatë gjithë muajit luhen lojëra pushteti dhe mikropolitikë. Jini veçanërisht të kujdesshëm për qëndrimin dhe fjalët tuaja përpara njerëzve që nuk keni plotësisht besim.