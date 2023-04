Këto janë shenjat e horoskopit që nuk e pranojnë dot refuzimin

Sigurisht, është e vështirë për të gjithë ne të pranojmë një refuzim. Nuk është gjëja më e mirë që mund t’ju ndodhë, por ka katër shenja që vërtet nuk e përballojnë dot. Reagimet e tyre janë më intensive se ato të tetë shenjave të tjera. Le të shohim më poshtë për cilat katër shenja po flasim dhe t’i analizojmë ato:

Dashi

Për Dashin, refuzimi është një “goditje” e drejtpërdrejtë për “egon” e tij. Bota e tij është tronditur dhe ai mund të humbasë tokën nën këmbët e tij. Ai nuk mund ta pranojë fare dhe sigurisht reagimi i tij është ai që shumica do të prisnin nga një Dashi. Ai zemërohet, ka një temperament dhe sillet keq me këdo dhe çdo gjë që ka përballë. Me refuzim, ai ndjen se po e nënçmon, se po e ofendon dhe se nuk ia njeh aftësitë dhe vlerat. Ai mund të bëhet i pakontrollueshëm kur zbrazet.

Gaforrja

Gaforrja ka reagimin që do të prisnit të kishte. Ajo bie në depresion. Mund të fillojë të qajë, të bjerë në dysheme dhe të mos jetë në gjendje të shërohet nga asgjë. Duke e refuzuar, ju po lëndoni ndjenjat e saj dhe në thelb po e “vrasni” atë. Ajo ndjen dhimbje të pabesueshme sepse është një nga shenjat më emocionale dhe më të ndjeshme. joi nuk ka forcën dhe grushtin për të përballuar një situatë të tillë dhe mund t’i duhen edhe vite për t’u rikuperuar.

Luani

Nëse e refuzoni një Luan, ne po ju themi që tani, gjeni një planet ku të lëvizni sepse ai nuk do të ndalojë së ndjekuri ju derisa të largohet. Kush jeni ju që refuzoni një Luan? Se do t’ia lëndosh egon dhe krenarinë e tij dhe nuk do ta adhurosh madhështinë e tij… Nuk ka asgjë më të keqe që mund t’i bësh, kështu që ta dish që reagimi i tij do të jetë i njëjtë. Nuk ka se si të “gëlltisë” refuzimin dhe të qetësohet. Ai do të bëhet edhe më i pamëshirshëm se Akrepi në këtë pjesë dhe do ju godasë fjalë për fjalë.

Peshqit

Peshqit kanë shumë të përbashkëta me Gaforren kur bëhet fjalë për refuzimin. Janë aq emocional dhe i ndjeshëm sa nuk pushon së qari. Ai do të bjerë në depresion, do të jetë i “trishtuar” dhe nuk do të ketë as kontakt me mjedisin. Lëndimi i ndjenjave të tij është me të vërtetë gjëja më e keqe që mund t’i bëni atij. Ai nuk e duron dot dhe nuk ka asnjë mekanizëm mbrojtës në këtë çështje. Ai nuk mund të qëndrojë në këmbë dhe do t’i duhet shumë kohë që të shërohet dhe të vazhdojë përpara. /albeu.com