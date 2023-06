Këto janë objektet që nuk duhe t’i pastroni me detergjent enësh

Shumë prej nesh përdorin detergjentë për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë të destinuara.

Kjo duhet bërë me kujdes me disa prej tyre, siç është detergjenti i enëve, i cili nuk duhet të përdoret në raste specifike.

Shikoni dy prej tyre…

Pasqyra dhe dritare

Për të mbajtur dritaret tuaja jo të veshura, atëherë nuk duhet të pastroni sipërfaqet e xhamit me sapun enësh. Preferoni pastruesin konvencional të xhamit ose ujin me uthull.

Pjatalarëse

Ky sapun është i përshtatshëm për pjatat dhe gotat tona, por definitivisht nuk është i përshtatshëm për pjatalarëse. Kjo pajisje e veçantë është bërë në atë mënyrë që lahet me pak shkumë e cila lahet lehtësisht nga enët. Nëse përdorni detergjent enësh, shkuma që do të krijohet do të jetë intensive dhe enët mund të mos lahen mirë.