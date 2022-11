Këto janë 5 ushqimet që parandalojnë rënien e flokëve

Nëse vëreni se flokët tuaj po ju bien gjithnjë e më shumë dhe keni provuar preparate të ndryshme, ndoshta ka ardhur koha t’i drejtoheni zgjidhjeve shtëpiake.

Si në shumicën e rasteve, hapi i parë është ndryshimi i dietës. Ekspertët këshillojnë të përfshini këto ushqime në menynë tuaj:

Arra

Arrat janë një nga ushqimet më të shëndetshme që mund të gjeni. Dihet se ato ndihmojnë në uljen e kolesterolit, kontrollojnë diabetin dhe ngadalësojnë procesin e plakjes. Dhe sikur këto përfitime të mos mjaftonin, arrat gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e rënies së flokëve.

Peshk me vaj

Salmoni dhe peshq të tjerë yndyrorë janë të pasur me acide yndyrore omega 3, vitaminë D dhe proteina. Salmoni përmban selen dhe vitaminë B, të cilat janë të gjitha lëndë ushqyese të rëndësishme për flokë të shëndetshëm.

Vezët

Pavarësisht nëse i hani për mëngjes në mëngjes ose i vendosni në një sallatë kur gatuhen, vezët mund të jenë një shtesë e shkëlqyer në dietën tuaj për të parandaluar rënien e flokëve.

Proteina dhe hirrë

Meqenëse proteina është një komponent kaq i rëndësishëm në kujdesin e flokëve tuaj, një shake ose suplement proteinash pluhur është gjithmonë një opsion i mirë. Një burim i mirë i proteinave është hirra, e cila gjithashtu tretet lehtësisht.

Paprika

Një tjetër lëndë ushqyese kryesore që mund të ndihmojë në rënien e flokëve është vitamina C. Një studim i publikuar në “The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology” zbuloi se gratë me flokë të hollë e zgjidhën këtë problem pasi morën tableta të vitaminës C. Edhe pse ka shumë ushqime që përmbajnë vitaminë C, specat rekomandohen veçanërisht për shkak të sasisë së madhe të vitaminës në fjalë.