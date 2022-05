Këto 3 shenja të horoskopit do të pasurohen në QERSHOR

Demi

Me përfundimin e majit dhe hyrjen në qershor, do të merrni një fluks të madh dhe të papritur parash. Me shumë mundësi do të jeni në gjendje të paguani për ndonjë punë të papaguar ose të merrni një shumë të madhe parash përmes lojërave të fatit. Rekomandohet që të lini mënjanë një pjesë të parave ose t’i dhuroni për bamirësi.

Akrepi

Të lindurit në këtë shenjë shpesh kanë para, por këtë verë gjithçka mund të ndryshojë. Domethënë, nëse jeni të angazhuar në ndonjë punë, me siguri do të jeni në gjendje të fitoni para. Kjo ju jep mundësinë për të përparuar në punë. Megjithatë, astrologët besojnë se nuk duhet të hyni në një marrëdhënie biznesi-partneriteti.

Dashi

Biznesi juaj do të lulëzojë gjatë verës. Thjesht merruni me biznes dhe punoni sepse do të merrni shumë para që do të mund t’i derdhni në një projekt që do t’ju dhurojë para kur të vijë koha për të korrur frytet e punës suaj. Këtë verë me shumë mundësi do të mund të blini disa pasuri të paluajtshme, por këshilla e një astrologu është të investoni edhe në pasuri të luajtshme. /albeu.com/