Këto 3 pyetje matin IQ-në tuaj, por askush nuk i merr seriozisht

Shumë herë mund të keni pyetur veten se sa i lartë është IQ-ja juaj, por edhe si mund ta matni saktë. CRT konsiderohet si testi më i shkurtër i IQ-së në botë, pasi përbëhet nga vetëm tre pyetje, të cilat mund të ndajnë “Ajnshtajnin” nga “Homer Simpsons”.

Kuizi në fjalë u krijua në vitin 2005 në Universitetin Princeton nga psikologu Shane Frederick dhe teston aftësinë e njerëzve për të injoruar spontanitetin e tyre dhe për të menduar më ngadalë dhe logjikisht. Në gjuhën e psikologjisë, testi mat se sa mirë dikush mund të injorojë intuitën dhe të mendojë në mënyrë analitike.

Për të vërtetuar inteligjencën e dikujt, duhet t’i përgjigjeni saktë tre pyetjeve të mëposhtme, por në një kohë të arsyeshme pasi përgjigjet më të shpejta janë një tjetër shenjë e IQ-së së lartë.

Pyetjet nuk janë aq të thjeshta sa duken në leximin e parë. Studentët në universitetet kryesore, duke përfshirë Yale dhe Harvard, në një studim të vitit 2005, nuk arritën të jepnin përgjigjet e sakta.

3 pyetjet e testit të KRRT-së

1-Një shkop dhe një top kushtojnë gjithsej 1,10 dollarë. Shkopi kushton 1 dollarë më shumë se topi. Sa kushton topi?

2-Nëse 5 makinave u duhen 5 minuta për të bërë 5 pjesë softuerësh, sa kohë do t’u duhet 100 makinave për të bërë 100 pjesë softuerësh?

3-Pjesa e një liqeni është plot me zambakë uji. Çdo ditë kjo pjesë dyfishohet në madhësi. Nëse zambakët e ujit duhen 48 ditë për të mbuluar të gjithë pellgun, sa kohë do t’u duhet atyre për të mbuluar gjysmën e tij?