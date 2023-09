“Këtë javë do na hedhin helm gjarpri me avionë”, paralajmërimi i Alfred Çakos: Të vaksinuarit do të goditen me 5G

Konspiracionisti Alfred Çako, me ardhjen e shtatorit, ka nisur të parashikojë se çfarë i pret shqiptarët dhe gjithë njerëzimin, në të ardhmen.

Përmes një statusi në Facebook, Çako shkruan se këto dy vjetë një luftë e madhe e pret njerëzimin, dhe se synohet që në 2 vjet të vriten 5 miliardë banorë.

Konspiracionisti parashikoi foli dhe për të ardhmen e afërt, ku thotë se këtë javë do hidhet helm gjarpri me avion, ndërsa thekson po ashtu se të vaksinuarit do të goditen me 5G.

Postimi i Çakos:

Kjo eshte arma qe do palose shume te çpuar kete vit. Tani kjo do te leshohet ne te gjithe boten dhe sidomos naten, ne periudha te ndara gjate gjithe dimrit; pasi te kompjuterizohen numra te perzgjedhur te vraskinave me shperndarje me perqindje te caktuar sipas zonave, lagjeve te qyteteve dhe adresave qe kane personat e çpuar, do leshohen frekuenca te larta nga antenat 5G me termostat qe do të godasin numrat e perzgjedhur me pllakat me oksid grafeni te cilat duke u nxehur mbi 45 grade nga valet do te rritin shpejtesine e do te çajne enet e mureve te gjakut ne tru, trup, zemer etj, dhe do te thonë: nuk vdiq nga ataku ne zemer, as nga ishemia, as nga hemoragjia e brendshme por te gjitha keto do te deklarohen se gjoja janë shkaktuar nga Neë Kvd.., etj.

Por para se te hedhin ne lufte ‘kaloresine’ e 5G, do vazhdojne te djegin pyjet qe valet mos gjejne pengese e do te hedhin helmin qe shkakton realisht ate qe thuhet se eshte Neë Cov.

Keto jave qe do te vijne nga gojet e liga thuhet se do t’i shihni qiejt me kuadrate nga avionet e mbushur me helm gjarperi; ujerat e pishem te depove te ujit te Bashkive mund te ndoten me peptide te helmit te gjarperit me thasë me etiketa si dezifektantë gjoja për pastrimin e depove te ujit, testet P..R ne hunde do te jene ne perqindje te larta me helm, ndaj mos beni kure teste!

Do te thone se eshte nje varjant i ri Cv. Te paçpuarve qe kane rezistuar do t’u behet presion te cpohen; te çpuarve do t’u kerkohet te riçpohen e marrin toksina te tjera te krijuara nga banda e pakices qe zoterojne shume pushtet, financa e shkencetare, kunder struktures se persosur organike qe na ka dhene Krijuesi.

Do fillojne masat shtrenguese dhe nuk do lejohen te pacpuarit pa çertifikate te veprojne ne insitucione, banka, zyrat e pensioneve, shkolla, etj.

Nese ju bie niveli O2 ka nje metode te thjeshte per ta ngritur normal.

Te paçpuarit do te vdesin shume shume pak, ndoshta 0,5% nga te infektuarit kurse te cpuarit do goditen me 5G. Kjo do t’i vrase dhe do trembin gjithe te tjeret te çpohen nga rreziku gjoja i varjantit te ri. Tv do cahen me jeq se me 2020-’22 si tellalle te O..Sh. Fevzinjte, piperot, ulqinaket, manastirlinjte, idiotet e te babeziturit e shendetsise do gumezhijne neper media dhe do bubrrojne ne sistrmin korruptiv shendetsor per te bere leke me gjakun e mishin e popullit. Ky i gjati do dale cdo natr tu tmerroje e te mburret si shpetimtari juaj. Shume pak kovidiote do te shkojne kete radhe tek kasapi ne emer te shkences. Shume njerez e kane kuptuar tashme qe ne ju kemi thene te verteten prej 3-4 vjetesh dhe ate po bejme edhe sot e ne te ardhmen.

Por, jo, njerez te pacpuar, mos u trembni. Perseri do kaloje dhe ky sulm i pakices se cmendur ndaj shumices. Ne do te mbijetojme dhe do te luftojme! Ne jemi maja e elites kulturore te shtreses kulturmbajtese te kombit tone. Ne sdo lejojme qe kombi yne te shfaroset. Shumica nuk e kuptojne ate qe po vjrn. Jane ne gjume.

Nje lufte e madhe na pret keto dy vjet. Me 2023 kane vdekur 140 milion te rinj te cpuar nr te gjithe boten. Synojne per 2 vjet te vrasin 5 miliard banore.

Keshtu thone gojet e liga.

Tani patronazhistet dhe gazetaret budallenj e servila le te fillojne te bejne spiunime ne pronaret e platformes dhe te tallen me kete status, sic kane bere gjithmone.