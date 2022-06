Këtë frut mos e hani kurrë në mëngjes

Për mëngjes, një banane duket si opsion perfekt. Është e shëndetshme, e pasur me vlera ushqyese dhe na siguron energjinë e duhur.

Por, sipas dietologëve, ky frut në ngjyrë të verdhë për çudi është një nga ushqimet që nuk duhet të konsumohet asnjëherë në mëngjes. Edhe pse janë të pasur me kalium, fibër dhe magnez, bananet nuk janë një opsion i mirë për vaktin e parë të ditës.

Arsyeja? Ato përmbajnë 25% sheqer natyral, që japin energji dhe ju ngopin për momentin, por më pas ju lënë në gjendje gjumi dhe lodhjeje, dhe pas pak orësh do të ndiheni të uritur.

Nëse nuk e shoqërojmë bananen me yndyra të shëndetshme, shumë përfitime të bananes do të humbasin, ndërkohë që do të rritet niveli i sheqerit dhe acidit. Ato nuk janë gjithashtu të mira për të mbajtur sistemin digjestiv të shëndetshëm.

Është mirë që banania të shoqërohet me yndyra të shëndetshme, si gjalpë kikiriku, kos natyral ose qull, disa erëza, si kanellë etj.