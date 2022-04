Këshilltari i Zelenskyt sulmon BE: Arëmet që premtuat na i sillni tani jo pas një muaji (FOTO LAJM)

Duket se Bashkimi Europian ende nuk ka çuar në Ukrainë sasinë e armëve që kanë premtuar.

Lajmin e bëri të ditur Këshilltari i presidentit Zelensky, Mykhailo Podolyak, i cili është shprehur i nervozuar me BE-në pasi sipas tij s’kanë dërguar armë të cilat i ka kërkuar Ukraina.

Podolyak ka shkruar se armët janë vonuar dhe s’janë armët të cilat i ka kërkuar Ukraina.

“Ukraina i kërkon armë Evropës. Evropianët përkrahin kërkesën për qeveritë e tyre. BE-ja i dërgon armë Ukrainës, jo ato të cilat i kemi kërkuar ne. Armët vonojnë shumë për të arritur”, ka shkruar ai. Tutje Podolyak ka thënë se armët i nevojiten Ukrainës tani jo pas një muaji.

“Demokracia s’do të fitojë duke luajtur këtë lojë. Ukrainës i duhen armët. Jo pas një muaji. Tani”, ka shkruar ai./albeu.com/

1. Ukraine asks Europe for weapons.

2. Europeans support the call for their governments.

3. 🇪🇺 gives 🇺🇦 weapons, not the ones we asked for.

4. Weapons take too long to arrive

Democracy won’t win from playing this game. 🇺🇦 needs weapons. Not in a month. Now.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022