Këshilltari i Zelenskyt: Negociatat kanë ecur përpara

Negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës “kanë ecur përfundimisht përpara”, sipas Ihor Zhovkva, nënkryetar i zyrës së Presidentit Volodymyr Zelensky.

Ai tha se bisedimet në Stamboll ishin hera e parë që, në vend që të jepte ultimatume dhe vijat e tyre të kuqe, pala ruse dëgjoi qëndrimin ukrainas.

Por ai tha për BBC se Ukraina nuk do të tregtonte “asnjë centimetër të vetëm” të territorit, kur u pyet për rajonet lindore.

Zhovkva tha gjithashtu se Rusia nuk i kishte tërhequr trupat as nga Kievi dhe as nga Chernihiv, pavarësisht se Rusia tha se do të pakësonte operacionet e saj në ato zona./albeu.com