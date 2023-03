Këshilla për një zemër të thyer: Si ta kaloni më lehtë një ndarje

Kushdo që thotë se ndarja është e lehtë, nuk gënjen, por edhe tallet me veten. Pavarësisht se kush apo çfarë e ka shkaktuar, është një përvojë traumatike për të dyja palët, edhe nëse dhimbja është shumë më e madhe për njërën anë.

Është krejtësisht normale dhe e shëndetshme të jesh i tërhequr dhe të kalosh zemërimin dhe/ose pikëllimin për disa ditë, por shumë shpejt i detyrohesh vetes të ngrihesh përsëri në këmbë. Ne e dimë se në disa raste zemra mund të thyhet shumë, por ndryshe nga qelqi, ajo mund të bashkohet përsëri.

Mos u tundo ta kontaktoni atë. Është gabimi më i madh dhe më themelor që mund të bëni. E vetmja gjë që do të arrini është të gjeni veten përsëri në pikën zero. Alkooli mund të duket si ilaç, por nuk është ashtu.

Tani është koha kur doni miqtë tuaj së bashku. Nuk ka asnjë arsye për të hezituar. Sapo t’ua shpjegoni situatën, ata do të vrapojnë te ju.

Mos e ndiqni ish-partnerin. Zhdukeni atë nga të gjitha mediat sociale. Mund të harrohesh duke bërë diçka krijuese. Rimerrni sërish atë hobi që kishit hequr dorë ose filloni atë që e keni shtyrë gjithmonë.

Pasi të keni bërë të gjitha këto, është koha për të vazhduar. Nëpërmjet aplikacioneve për takime dhe njohjeve të ndërsjella është koha për faqen tjetër.

Mos u zhgënjeni nëse ky proces zgjat shumë më tepër sesa keni menduar. Dashuria tjetër e madhe nuk do të dalë nga ashjëja siç ndodh në filma. Do të vijë pasi të përgatiteni siç duhet, sepse gjëja më e keqe që mund të ndodhë pas një ndarje është që dashuria e radhës t’ju gjejë pa e kapërcyer ende ish-in tuaj.