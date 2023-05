Këshilla për humbje peshe që nuk duhet t’i dëgjoni

Humbja e peshës është një proces që të gjithë vendosin ta bëjnë herë pas here, ose të paktën ata që luftojnë me peshën e tepërt. Me kaq shumë dieta dhe stërvitje për humbje peshe që ekzistojnë sot, është e natyrshme që herë pas here të hasni në këshilla që nuk janë të vërtetuara ose të bazuara në të dhëna shkencore.

Sekreti i humbjes së shëndetshme të peshës nuk duhet të jetë ndjekja verbërisht e të gjitha këshillave dhe rregullave që keni dëgjuar, ndaj ju sjellim disa që patjetër nuk duhet t’i ndiqni. Në fakt, do të ishte më mirë t’i shmangni ato plotësisht, sepse ato mund të sabotojnë vetëm humbjen tuaj në peshë.

Hani gjithmonë mëngjes, edhe kur nuk jeni të uritur

Shpesh dëgjojmë se anashkalimi i mëngjesit është një nga gabimet më të mëdha të humbjes së peshës. Megjithatë, mëngjesi nuk është rreptësisht i nevojshëm për humbje peshe të shëndetshme, thonë ekspertët. Në hulumtimin e bërë për këtë temë, u dëshmua se anashkalimi i mëngjesit mund të rezultojë në humbje peshe dhe e vetmja gjë e rëndësishme është që të mos kthehet në zakon. Personat që e anashkaluan mëngjesin konsumuan 144 kalori më shumë në drekë në krahasim me ata që hanin mëngjes, por marrja e tyre totale e kalorive ishte 408 më pak, raporton Healthline.

Shmangni të gjitha yndyrnat

Ngrënia e tepërt e yndyrës është një nga shkaqet kryesore të shtimit të peshës, por kjo nuk do të thotë që duhet të shmangni të gjitha ushqimet me yndyrë, sepse, thonë dietologët, nuk do t’ju ndihmojë të humbni peshë më shpejt. Në vend të kësaj, përqendrohuni në ushqimet që përmbajnë të ashtuquajturat “yndyrna të shëndetshme”, si arrat, vaji i ullirit, farat dhe peshku, sepse ato ndihmojnë trupin tuaj të përthithë lëndë ushqyese të rëndësishme.

Duhet të hiqni dorë tërësisht nga disa ushqime

Edhe pse disa ushqime jo të shëndetshme duhet të shmangen, kjo nuk do të thotë që nuk duhet t’i hani fare. Gjëja më e rëndësishme në humbjen e peshës janë zakonet, ndaj dietologët thonë se mund të hani lirisht çdo gjë përderisa nuk e teproni. Nëse ju pëlqejnë patatet e skuqura, kjo nuk do të thotë që nuk mund të hani disa copa një herë në muaj. Duke hequr dorë plotësisht nga ushqimi i padëshiruar, trupi juaj do ta dëshirojë edhe më shumë atë.

Mos humbni peshë shpejt

Edhe pse shpesh rekomandohet humbja graduale e peshës, hulumtimet më të fundit tregojnë se humbja e shpejtë e peshës fillestare nuk rrit në asnjë mënyrë rrezikun e rifitimit të peshës. Përveç kësaj, humbja e shpejtë e peshës duket të jetë e dobishme për humbjen afatgjatë të peshës. Studimi zbuloi se njerëzit që humbën peshë shpejt gjatë muajit të parë të dietës kishin pesë herë më shumë gjasa të humbnin 10 për qind të peshës trupore brenda 18 muajve, krahasuar me ata që humbën peshë më ngadalë.

Përqendrohuni në ushtrimet kardio

Ushtrimet kardio dihet se reduktojnë në mënyrë efektive nivelet e stresit dhe kanë një sërë përfitimesh për zemrën tuaj, si dhe shëndetin e përgjithshëm. Megjithatë, sipas hulumtimeve të fundit, kardio nuk është domosdoshmërisht strategjia më e mirë për humbje peshe. Efektiviteti i këtyre ushtrimeve do të varet nga individi, kështu që disa njerëz humbasin peshë ndërsa të tjerët jo. Shumë trajnerë pajtohen se për rezultate më të mira është ideale të kombinohen stërvitjet e forcës me vrapimin, ecjen dhe aktivitete të ngjashme.