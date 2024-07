Kërkoi lirinë me kusht, shtyhet seanca për Fredi Belerin

Këtë të mërkurë, Gjykata e Fierit, ka shtyrë sërish seancën gjyqësore ndaj Fredi Belerit. Seanca e radhës do të mbahet më 2 shtator.

Në Gjykatën e Shkallës së Parë Fier, u paraqit sërish Fredi Beleri për të kërkuar lirimin me kusht.

Dy seancat e mëparshme dështuan, për shkak të mungesës së dokumentacionit të nevojshëm.

Beleri përfaqësohet nga avokati Geni Gjyzari, gjyqtari i çështjes është Alfred Konomi, i cili do të shqyrtojë provat dhe argumentet e paraqitura nga të dyja palët.

Prokurori i çështjes është Oljana Gjergjefi, e cila do të përfaqësojë akuzën dhe do të paraqesë argumentet kundër lirimit me kusht të Belerit./