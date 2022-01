Kërkesa për zgjedhje të parakohshme në Maqedoninë e Veriut, Kasami paralajmëron front të përbashkët opozitar

Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilall Kasami u shpreh gjatë një konference për shtyp se Maqedonisë së Veriut i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Ai tha se pas Kongresit të partisë, pritet që të formohet një front i përbashkët opozitar, në rast se pushteti aktual nuk pranon zgjedhje të parakohshme parlamentare.

“Ne tani në mars kemi Kongresin e dytë, siç e dimë edhe partia tjetër opozitare, Aleanca për Shqiptarët gjatë muajit mars ka Kongres. Në këtë periudhë do të jemi të koncentruar në organizim dhe fuqizim të radhëve tona, dhe si rezultat i kësaj, nga prilli do të dakordojmë me të gjitha partitë politike opozitare front të përbashkët për delegjitimizimin e këtij pushteti”, tha Kasami./albeu.com/