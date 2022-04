“Kërcënon” Kremlini: Furnizimi me armë i Ukrainës do të dëmtojë bisedimet e paqes

Ne kemi diskutuar sot për furnizimin me ndihmë ushtarake për Ukrainën, ku Britania e Madhe thuhet se ka dërguar automjete të blinduara dhe SHBA ka zbuluar për herë të parë se ka trajnuar disa ukrainas, në Amerikë, se si të përdorin dronët që ka furnizuar.

SHBA ka dërguar gjithashtu raketa dhe armë antitank dhe sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy kërkoi më shumë armë nga miqtë ndërkombëtarë.

Kremlini është shtyrë të përgjigjet, me zëdhënësin Dmitry Peskov duke thënë se negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës do të vuajnë nëse furnizimi me armatim për Ukrainën vazhdon.

“Pompimi i Ukrainës me lloje të ndryshme armësh nuk kontribuon në suksesin në negociatat ruso-ukrainase. Përkundrazi, do të ketë një efekt negativ,” tha ai.

Peskov dënoi gjithashtu sanksionet në rritje kundër Rusisë, duke thënë se ato ishin “një vazhdim i linjës së furishme për futjen e kufizimeve të reja”.

Ai u duk se adresoi në mënyrë specifike vendimin e SHBA për të vendosur sanksione kundër vajzave të presidentit rus Vladimir Putin, duke i quajtur dënime të tilla “të vështira për t’u kuptuar dhe shpjeguar”.