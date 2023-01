“Keni një mundësi të mirë për të udhëtuar jashtë vendit”, Horoskopi javor, 9-15 janar 2023

Dashi

Këtë javë, mund të ndiheni të painteresuar për punën ose biznesin tuaj, gjë që mund të pengojë zhvillimin tuaj profesional. Mbajeni vetëbesimin tuaj të lartë dhe besoni vetes. Për sa i përket shëndetit tuaj, do të keni një prirje për të menduar shumë, gjë që do t’ju lërë të pambrojtur ndaj stresit dhe shqetësimit. Vendimet për lindjen e fëmijëve dhe investimet mund të mos jenë ideale në këtë kohë. Studentët që përgatiten për provimet konkurruese do të përfitojnë nga përpjekjet e tyre. Është thelbësore që të merrni masat mbrojtëse në rast se partneri juaj ka ndonjë problem shëndetësor. Kënaqësia shpirtërore do t’ju ndihmojë të kapërceni shqetësimet tuaja dhe të rritni besimin tuaj.

Stacionet e planetit tuaj në Mars drejtohen në datën 12 dhe më në fund po ndiheni si vetvetja përsëri. Që nga tetori, ju keni qenë në modalitetin e djegies totale, por ende punoni jashtë orarit për të ndjekur pjesën tuaj të çdo angazhimi. Ndërsa rifitoni energjinë tuaj këtë javë, mund t’ju duhet të filloni disa biseda të vështira për të sqaruar nevojat tuaja. Sa energji duhet të kurseni vërtet për këto projekte të përbashkëta?

Ju jeni thjesht të shtyrë këtë javë, ju keni synime për të përmbushur dhe keni ndërmend t’i realizoni të gjitha. Ju nuk jeni të gatshëm të jeni social në këtë pikë sepse ndiheni shumë më të kënaqur duke përfunduar detyrat që i keni caktuar vetes. Ju jeni të orientuar drejt suksesit dhe të lidhur me suksesin, ju jeni të lumtur të bëni atë që mendoni se është e nevojshme. Jeni të pandalshëm dhe ambicioz.

Demi

Do të frymëzoheni të flisni vetë. Sidoqoftë, shmangni përpjekjet për të lënduar dikë gjatë procesit. Ata prej jush që ende kërkojnë një perspektivë romantike do të priren të takojnë njerëz të rinj. Sidoqoftë, mund të përfundoni në marrëdhënie të këqija si rezultat i gjykimit tuaj të dobët. Ata që punojnë në biznese të lidhura me partneritet mund të hasin gjithashtu vështirësi. Ju duhet të jeni të hapur për perspektiva të reja në këtë kohë, por përmbahuni nga ndërmarrja e rreziqeve të pajustifikuara. Për shkak të pakujdesisë, ju rrezikoni të humbni pasurinë tuaj të paçmuar. Për më tepër, ju mund të përjetoni probleme në martesën tuaj si rezultat i ndërhyrjeve nga familja juaj e gjerë.

Të gjithë po kërkojnë nga ju përgjigje dhe këshilla këtë javë. Ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12, ju ende ndiheni paksa të plogësht, por i dashuri juaj, BFF dhe gruaja/burri, janë të gjithë plot energji dhe gati për t’u rikthyer në rrugën e duhur. Jeni të lumtur të flisni për planet e tyre, por nuk mund të mos ndiheni sikur jeta juaj është ende në ajër. Si mund ta drejtoni bisedën në një drejtim tjetër?

Vendimi i madh merret këtë javë dhe ju vjen herët një mëngjes, ju duhet të ndryshoni diçka në jetën tuaj ose do të duhet të pranoni që po jetoni një gënjeshtër. Ju nuk dëshironi të jetoni një gënjeshtër, por kësaj situate i keni dhënë më shumë se sa kohë të mjaftueshme për t’ju dalë jashtë dhe nuk duket se do të jetë e këndshme. Keni besuar se gjithçka do të ishte mirë, dhe po, do të jetë, por do t’ju duhet të merrni një vendim radikal se cila do të jetë lëvizja juaj e ardhshme.

Binjakët

Për shkak të përpjekjeve tuaja të vazhdueshme në të kaluarën, ju mund të promovoheni në frontin profesional. Një pozicion i ri do ju ofrohet pasi do të shkëlqeni mbi rivalët tuaj. Për sa i përket parave, ju mund të merrni një kredi që do t’ju ndihmojë në përmbushjen e nevojave tuaja. Megjithatë, duhet të merrni masa paraprake kundër çdo çështjeje të lidhur me gjykatën. Të martuarit duhet të bëjnë përpjekje për të zhvilluar afërsinë në marrëdhënien e tyre ose përndryshe gjërat mund të dalin jashtë kontrollit. Qëndroni në mbështetje të njëri-tjetrit. Mund të shqetësoheni për mirëqenien e fëmijëve tuaj. Këshillohet që të vozitni me kujdes pasi ka të ngjarë të ndodhë një incident i vogël.

Bëhuni gati që inflamacioni juaj (fjalë për fjalë ose figurativ) të ndizet ndërsa Marsi ngadalësohet dhe stacionet drejtohen në datën 12. Që nga tetori, ju e keni shtyrë veten në ekstreme për të ndërtuar një rutinë dhe komunitet, dhe këtë javë po kuptoni ndikimin e gjithë asaj përpjekjeje.

Më në fund, ka ardhur një javë kur e vetmja gjë që dini është dashuria, dashuria e ëmbël. Dashuria për familjen, dashuria për miqtë, dashuria romantike… është e gjitha aty, duke pritur që ju ta përjetoni plotësisht. Kryesisht, do të vini re se miqtë tuaj janë thjesht më të mirët. Ju keni krijuar një familje miqsh që e vlerësoni me gjithë zemër dhe gjatë kësaj jave do të jeni në kontakt me shumë prej tyre. Mund të ketë edhe një darkë festive të llojllojshme dhe shumë shkëmbime gëzimi dhe të qeshurash.

Gaforrja

Situata juaj financiare do përmirësohet këtë javë dhe investimet do japin fryte. Kjo është një kohë me fat nëse keni dashur të blini pronë ose të rinovoni shtëpinë tuaj. Megjithatë, nuk është koha për të ndryshuar punë. Në vend të kësaj, jepni gjithçka për detyrën në fjalë dhe merrni parasysh mënyra origjinale për të zgjidhur problemet në punë. Disa nga çiftet e martuara mund të kenë fatin të kenë një fëmijë. Studentët duhet të fokusohen më shumë tek akademikët e tyre. Për më tepër, vëllezërit e motrat tuaja mund të përjetojnë probleme në jetën e tyre personale. Më shumë kohë do të shpenzohet me fëmijët tuaj për shkak të ngarkesës së tyre akademike.

Që nga tetori, ju keni mbajtur shumë nga jeta juaj të fshehtë. Ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12, ju po përgatiteni ngadalë të dilni përsëri me aspirata të reja për karrierë dhe ndoshta edhe një dashnor/r të ri/re. Megjithëse tundoheni të bërtisni idetë tuaja nga koka, ka ende disa prekje përfundimtare për të përfunduar prapa skenave.

Është koha që ju të qëndroni prapa dhe të vëzhgoni territorin tuaj. Çfarë do të thotë kjo është se ju keni punuar shumë drejt një qëllimi të caktuar. Perspektiva juaj është bërë e paqartë për këtë projekt dhe mund të ndiheni se jeni ‘shumë afër’ me të për të kuptuar se çfarë po ndodh. Dilni kur e dini se jeni gati. Do të merrni vendimin e mençur për t’u larguar për një ose dy ditë, për të fituar perspektivë dhe sy të freskët.

Luani

Këtë javë, mund të përjetoni pakënaqësi të vogla të lidhura me jetën. Shmangni çdo investim në pasuri të paluajtshme ose tokë. Ju mund të investoni disa para në brendësi të shtëpisë ose për riparime. Kujdesuni mirë për nënën tuaj sepse shëndeti i saj mund të rrezikohet. Përsa i përket karrierës, ju keni një mundësi të mirë për të udhëtuar jashtë vendit dhe për të lëvizur. Edhe pse puna juaj do të kërkojë pak më shumë përpjekje, mundësia e transferimeve dhe ndryshimeve në departament do t’ju mbajë të motivuar. Beqarët do kenë fatin të takojnë dikë, kështu që kjo do të jetë një kohë e mrekullueshme për ta për të marrë pjesë në aktivitete shoqërore.

Ka kaluar pak kohë, por këtë javë do t’ju bëjë të mendoni për diçka me habi. Ka diçka të re në jetën tuaj, diçka të çmuar. Çfarë është, ju nuk e dini ende, por ka shumë gjasa se me diçka që lidhet me kreativitetin.

Perspektiva juaj ka ndryshuar shumë që kur Marsi u vendos në zonën tuaj në tetor. Ëndrrat e mëdha janë lënë të shkojnë, dhe vizionet e reja kanë zënë vendin e tyre. Ju është dashur të llogarisni edhe disa marrëdhënie të vështira familjare, duke zbuluar se kush është me të vërtetë në cepin tuaj dhe kush nuk është kurrë. Ka qenë kaq rraskapitëse, por ndërsa stacionet e Marsit kthehen në retrogradë në datën 12, ju ndiheni të etur për të parë më shumë miq dhe për t’u lidhur. Kë dëshironi në ekipin tuaj këtë vit? Ju jeni në atë fazë të ‘kanavacës bosh’ dhe ju pëlqen. Ju pëlqen të mos dini saktësisht se ku po shkoni me të, por ndjeni rritjen e frymëzimit brenda dhe do të arrini diçka të madhe… duke filluar nga kjo javë.

Virgjëresha

Rishikoni jetën tuaj dhe përfundoni çdo punë të papërfunduar. Do të ishte e mençur të filloni diçka të freskët tani. Ekziston një mundësi e mirë për sukses financiar, veçanërisht nëse investoni në instrumente financiare afatgjata. Disa prej jush në punë mund të mendojnë për kalimin në potencial më të mirë. Ndërsa imagjinata juaj rritet, ju keni mundësinë të gjeni talente të reja. Kini kujdes që të monitoroni siç duhet shëndetin tuaj, pasi mund të shfaqen probleme të stomakut. Për më tepër, yjet do të mbështesin suksesin tuaj akademik. Ndërsa lidhja juaj me bashkëshortin tuaj do të përmirësohet, vëllai ose motra juaj mund të ndiejë se ju nuk po i kushtoni vëmendje të mjaftueshme atyre.

Ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12, gjërat vijnë në rrethin e plotë me konfliktet e zyrës dhe vendimet e mëdha të karrierës që ju kanë stresuar prej muajsh. Që nga tetori, ju keni rimenduar se si i qaseni komunikimit dhe bashkëpunimit. Bisedat kanë qenë të tensionuara dhe ndërtimi i besimit ka qenë i ngadaltë.

Harroje punën, gjithçka ka të bëjë me historinë e dashurisë këtë javë, për ty, Virgjëreshë. Sapo menduat se dashuria nuk ishte më një gjë në jetën tuaj, vjen DASHURIA, dhe ndoshta edhe me lule. Ju dhe bashkëshorti/ja juaj, ose një personi i ri, do të kaloni një kufi këtë javë dhe kjo do t’ju sjellë më afër. Nuk ka asnjë kërcënim, as nuk ka mundësi për shqetësim pasi situata këtu është e gjitha dashuria, gjatë gjithë kohës. Ju rrallë keni javë të tilla, Virgjëreshë, kështu që nëse doni të jeni të dashur, atëherë qëndroni të hapur dhe pranoni se kjo javë ka të bëjë me një dashuri të thellë për ju

Peshorja

Në punë mund të keni vështirësi. Mbani një profil të ulët dhe përqendrohuni në detyrat tuaja. Vazhdoni të punoni në pozicionin tuaj aktual derisa të gjeni një të ri. Mos merrni hua. Marrëdhëniet tuaja me familjen do të bëhen më të mira, ndërsa i kushtoni më shumë vëmendje jetës suaj shtëpiake. Megjithatë, vështirësitë në punë mund t’ju pengojnë. Duke ndarë jetën tuaj personale nga ajo profesionale, ju mund të arrini ekuilibrin e duhur. Suksesi afatgjatë do të rezultojë për shkak të këmbënguljes. Për sa i përket shëndetit, kjo nuk është koha më e mirë për ju dhe mund të keni probleme me barkun. Mbani një dietë të shëndetshme.

Për ju, ndjenja e burimeve, besimi dhe siguria është e lidhur drejtpërdrejt me marrëdhëniet tuaja. Kur partneritetet tuaja janë në një vend të mirë, vetëvlerësimi juaj lulëzon. Por kur jeni thellë në një mentalitet të mungesës, është e pamundur të lidheni. Megjithatë, që nga tetori, ju keni rimenduar qëllimet tuaja në të dyja fushat e jetës suaj. Ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12, ju jeni gati të fitoni më shumë dhe të doni më shumë duke ruajtur pavarësinë tuaj.

Do të merren vendime të rrepta, së bashku me ndryshime të shpejta. Ju jeni përgjegjës për të përfunduar diçka këtë javë dhe nuk është problem për ju. Por do të jeni të ashpër me disa njerëz dhe do të ndiheni të justifikuar për të qenë i tillë. Ju jeni në një lot jo të pakuptimtë, nuk keni kohë për muhabet apo aktivitete të pakuptimta. Çdo gjë që bëni këtë javë ka një qëllim dhe keni ndërmend të përballoni të gjitha përgjegjësitë tuaja me finesë dhe vëmendje, në kohën e duhur.

Akrepi

Shmangni shanset dhe vazhdoni me kujdes në karrierën tuaj. Sidoqoftë, ju mund të luani rolin e një mentori për të tjerët. Shumë të tjerë do të përfitojnë nga kontributet tuaja ose prania juaj teksa i drejtohen rrethanave sfiduese. Edhe t’i dëgjoni ato do të forcojë lidhjet tuaja. Shmangni investimin në pasuri të paluajtshme ose aktive fikse në emrin tuaj pasi mund të hasni në mashtrim. Ju mund të keni probleme të caktuara shëndetësore si rezultat i një alergjie ose rikthimi të gjendjes. Ju gjithashtu mund të përjetoni mungesë force dhe vitaliteti. Njerëzit që janë të martuar duhet të tregojnë kujdes për shkak të mendimeve të ndryshme.

Stacionet e planetit tuaj në pushtet në Mars drejtohen në datën 12, dhe më në fund, po ndiheni më shumë si vetvetja përsëri. Që prej 30 tetorit, ju jeni marrë me faturat mjekësore, taksat dhe faturat e papaguara, duke punuar pa u lodhur për të organizuar jetën tuaj. Ndërsa gjërat vendosen këtë javë, zbuloni se çlirimi i këtyre anktheve ju ka lejuar të shfaqeni si një version më i hapur dhe më pranues i vetes. Çfarë ju nevojitet për të qëndruar të qartë dhe të bazuar?

Për shkak të ndikimit të Neptunit të kësaj jave, ju mund të zgjoheni nga një makth apo më shumë, por do të ketë bërthama mençurie në ëndrrat tuaja. Ka një arsye pse keni makthe dhe kjo është sepse psikika juaj po ju thotë të shikoni më thellë në veten tuaj për përgjigje. Ka diçka që ju shqetëson dhe me vetëdije po shmangni shikimin shumë thellë. Rekomandohet që t’i shikoni ëndrrat tuaja në fytyrë, në mënyrë që të arrini në fund të asaj që ju shqetëson vërtet.

Shigjetari

Ju duhet të mbani një sy në shpenzimet tuaja këtë javë. Biznesmenët mund të planifikojnë të investojnë në sipërmarrjen e tyre në mënyrë që të zgjerohen në këtë kohë, sepse është shumë e favorshme. Profesionistët që punojnë mund të përjetojnë një ngritje të papritur në karrierën e tyre, e cila do të kërkojë më shumë kohë dhe përpjekje. Mbani në proporcion jetën tuaj personale dhe profesionale. Për të arritur këtë ekuilibër, mund të jetë e nevojshme të bëhen ndryshime të caktuara në tërësi. Ata që duan të udhëtojnë jashtë shtetit për punë ose mësim do të dëgjojnë lajme të mira. Për të qëndruar të qetë, praktikoni meditimin.

Gjithçka ngadalësohet në një ndalesë ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12. Bëni një pauzë dhe shikoni përreth jush: çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj që nga tetori? Cilat sekrete kanë dalë në sipërfaqe? Cilat gjëra të rastësishme janë bërë marrëdhënie të thella? Ndërsa kaloni nga ana e pasme në drejtim të makinës dhe vendosni këmbën në gaz, kini kujdes që të vareni në atë që keni ndërtuar. Jeta është një aventurë, por ka forcë në qëndrueshmëri. Cilat janë gjërat tuaja të panegociueshme?

Java juaj e dashurisë dhe romancës po vazhdon, por jo gjithçka është krejtësisht e përsosur. Kjo do të thotë që, ndërkohë që ju jeni duke kaluar kohën e jetës tuaj, në dashuri, ka kundërshtues kudo rreth jush që kanë nervat për të ulur zgjedhjet tuaja, sikur të jeni ju. Ju mund të mërziteni nga këta njerëz dhe madje mund t’u lexoni aktin e trazirave për nervat e tyre. Bëjini vetes një nder, Shigjetar, injorojini ato

Bricjapi

Ju kërkohet të bëni kujdes gjatë marrjes së vendimeve financiare pasi rrezikoni të humbni më shumë para sesa fitoni. Ju duhet të përmbaheni nga marrja e rreziqeve të rëndësishme ose të bëni investime spekulative si bursa apo ttjera. Duke folur në mënyrë krahasuese, ata prej jush që janë të përfshirë në punë jashtë shtetit do të përparojnë monetarisht. Ju do të duhet të konkurroni në vendin tuaj të punës. Mund të futeni në debate dhe beteja me miqtë dhe vëllezërit e motrat. Si rezultat, duhet të jeni të kujdesshëm në mënyrën se si komunikoni me ta. Edhe nëse është diçka që nuk dëshironi ta bëni, jini këmbëngulës. Hani mirë dhe bëni pak stërvitje.

Pavarësisht nëse e keni shtyrë veten në palestër, keni marrë turne shtesë jashtë orarit ose thjesht e keni mbushur orarin tuaj në maksimum, muajt e fundit kanë qenë të vonuar. Ndërsa stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12, merrni një moment për të menduar se si kjo kohë ka ndikuar në familjen dhe miqësitë tuaja. Me kë i keni humbur lidhjet dhe cilat lidhje janë forcuar edhe më shumë? Bëni disa lëvizje për t’u rikthyer (ose për të qëndruar) në kontakt.

Një tjetër kafshon pluhurin, siç thonë ata, dhe këtë do ta përjetoni në punë këtë javë. Mund të jetë një partner pune, ose mund të jetë një projekt aktual, ajo që dihet këtë javë është se diçka duhet të japë. Ekziston një hallkë e dobët në botën tuaj të biznesit dhe për ju, Bricjap, kjo është jo-jo-ja përfundimtare. Ju nuk e miratoni dobësinë e çdo lloji, por në biznes? Në asnjë mënyrë. Dhe nuk do të ketë asnjë mënyrë që ju të lejoni që hallka e dobët t’jua prishë javën.

Ujori

Mund të keni shumë detyrime, si në punë ashtu edhe në shtëpi. Prandaj, mësoni të balanconi të gjitha pritjet tuaja. Ata që presin transferime mund të jenë me fat. Ju mund ta keni të vështirë të bëni gjykime të prera për shkak të pavendosmërisë suaj. Shëndeti i babait tuaj, në veçanti, mund të vuajë. Ju kërkohet të kujdeseni siç duhet për to dhe të vizitoni shpesh mjekun tuaj. Studentët që konkurrojnë për punësim në qeveri mund të kenë nevojë të bëjnë shumë përpjekje sepse shanset e tyre për sukses janë modeste. Inkurajohet të përfitoni nga kjo periudhë për të eksploruar veten dhe për të fituar një aftësi të re, pasi vetëbesimi juaj ndonjëherë mund të jetë i ulët.

Kjo javë do t’ju sjellë sfida dhe do të jeni të vendosur në vendimet tuaja. Ju jeni rritur, Ujorë, nuk je më ai shtytës që ndjen se ke qenë dikur. Këtë vit ju ndiheni më mirë se vitin e kaluar…ndiheni sikur mund të vendosni ligjin dhe të mos shqetësoheni për ta hamendësuar veten. Kjo javë gjithashtu do t’ju bëjë të qëndroni në këmbë për veten tuaj, nuk ka asnjë mënyrë që të lini veten të fyer ose të nënçmohet, dhe këtë javë, ju ia vërtetoni këtë vetes.

Një dashuri që ju kontaktoi për herë të fundit në shtator, rrëshqet në zemrën tuaj ndërsa stacionet e Marsit drejtohen në sektorin tuaj të kënaqësisë më datë 12. Ju keni qenë kaq të kapur për të ristrukturuar karrierën tuaj dhe duke rishikuar programin tuaj gjatë muajve të fundit sa nuk keni pasur kohë për të dalë, por tani është momenti juaj për të kapur ditën! Ka qenë një djegie dashurie e ngadaltë dhe kjo javë ju kujton atë shkëndijë fillestare.

Peshqit

Ata prej jush, që janë të interesuar për të lëvizur jashtë vendit për të siguruar jetesën, do të shijojnë sukses këtë javë. Për më tepër, një ndryshim në karrierë është i mundur prandaj, eksploroni mundësi të përshtatshme. Këtë javë, ju mund të nënshkruani disa kontrata të rëndësishme, prandaj bëni kujdesin e nevojshëm. Një investim afatgjatë është i favorshëm tani. Para se të rrezikoni në punë, merrni parasysh skenarin e së ardhmes. Është e preferueshme të jeni të duruar dhe të shtyni planin e dasmës nëse kërkoni një bashkëshort/e. Nuk është koha e duhur për të filluar një lidhje. Marrëdhënia juaj me vëllezërit e motrat mund të jetë e shqetësuar për shkak të çështjeve financiare. Mos e tendosni më tej këtë dhe qëndroni të qetë.

Ju mund të zbuloni se do të bëni paksa shumë vetë-qetësues këtë javë në formën e shpenzimit të parave. Hej, ne të gjithë e dimë se sa ngushëlluese mund të jetë të lësh një grumbull parash për diçka qesharake të shtrenjtë, por në rastin tënd, do ta bësh këtë për të kompensuar ndjenjat e tua të depresionit dhe ankthit.

Problemet e parave që ju kanë stresuar që nga fundi i tetorit, zgjidhen pasi stacionet e Marsit drejtojnë në datën 12. Gjatë muajve të fundit, ju keni rishikuar qëllimet afatgjata dhe keni vendosur plane për t’ju sjellë më shumë siguri. Tani më në fund mund t’i zbatoni ato plane. Merrni një moment për të ndaluar dhe reflektuar mbi gjithçka që keni mësuar. Keni shumë gjëra në mendjen tuaj, Peshq, dhe derisa t’i zgjidhni të gjitha, do të shpenzoni para si ujë. E parë në një këndvështrim tjetër, do të kënaqeni duke e bërë këtë!/Albeu.com