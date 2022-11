Keni harruar fjalëkalimin e telefonit tuaj Android? Këtu është zgjidhja

Të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë që të harrojmë paswordin e telefonit.

Ndoshta është një telefon i ri dhe një fjalëkalim i ri që keni vendosur me nxitim, ose një telefon i vjetër që ka qenë i ulur diku në një sirtar dhe tani ju keni kujtuar se keni disa të dhëna që ju nevojiten në të.

Çfarëdo që ka ndodhur, mos u dëshpëroni. Nuk ka humbur gjithçka, veçanërisht nëse keni një telefon Android. Ekziston një mënyrë për të hyrë në të dhënat e telefonit pa fjalëkalim.

Metodat alternative të zhbllokimit

Së pari, kontrolloni nëse ka mënyra alternative për të zhbllokuar. Telefonat inteligjentë sot ofrojnë gjurmë gishtash, njohje të fytyrës, fjalëkalim dhe shkyçje me kodin PIN. Nëse e keni harruar kodin PIN, ndoshta mund ta zhbllokoni me gjurmën e gishtit? Ndoshta personazhi i një anëtari të familjes është shtuar?

Lidheni atë me kompjuterin tuaj

Disa telefona Android do t’ju lejojnë të përdorni të dhëna nëse e lidhni telefonin me një kompjuter. Një kabllo USB si ajo e përdorur për të karikuar pajisjen do të jetë e mjaftueshme për këtë.

Por nëse do të funksionojë varet nga disa parametra. Nga versioni i Android, përmes modelit të pajisjes, një program i veçantë për menaxhimin e të dhënave që duhej të instalohej më parë, madje edhe versioni i Windows në përdorim.

Provoni të lidhni pajisjen tuaj me kompjuterin tuaj dhe shikoni nëse ju jep mundësinë për të transferuar dokumente ose foto në kompjuterin tuaj. Nëse ai ofron, ruaj atë që mund të ruhet. Nëse nuk ofron, provoni një mënyrë tjetër për të shkyçur pajisjen.

Zhbllokoni modelet e vjetra me rikuperimin e Google

Nëse është një telefon më i vjetër, mund të provoni të rivendosni aksesin duke përdorur rikuperimin e Google. Kjo metodë e zhbllokimit do të rivendosë fjalëkalimin që keni vendosur, por nuk do t’i fshijë të dhënat në pajisje.

Për pajisjet që përdorin Android 4.4 ose më të vjetër, mjafton të futni fjalëkalimin e gabuar pesë herë radhazi. Pas hyrjes së fundit të gabuar, opsioni “Forgot model” do të shfaqet në fund të ekranit. Thjesht klikoni në atë opsion dhe shkruani të dhënat tuaja për të hyrë në Google. Pas kësaj, pajisja do të zhbllokohet dhe do t’ju kërkojë të krijoni një fjalëkalim të ri.

Zhbllokoni modelet më të reja me Find My Device

Pajisjet që përdorin Android 5 e lart kanë një opsion shtesë sigurie që e bën më të lehtë për pronarët gjetjen (dhe shkyçjen) e pajisjes. Problemi i vetëm është se ky opsion duhet të aktivizohet në vetë pajisjen.

Nga ana tjetër, nëse e keni të aktivizuar opsionin Find My Device (dhe mund ta kontrolloni në cilësimet e telefonit tuaj), gjithçka që duhet të bëni është të hyni në faqen Find My Device në kompjuterin tuaj. Do t’ju duhet llogaria juaj e Google dhe fjalëkalimi. Nga lista e pajisjeve të regjistruara në atë llogari, zgjidhni telefonin e dëshiruar. Në hartë do të mund të shihni se ku ndodhet telefoni, ta kyçni (edhe pse kjo nuk është e nevojshme në këtë rast), por edhe të fshini të dhënat.

Edhe pse mund të mos jetë alternativa më e mirë nëse dëshironi të merrni disa të dhëna nga ajo pajisje, mund të jetë një zgjidhje e mirë nëse dëshironi ta dhuroni pajisjen, ta shkëmbeni me një të re në një dyqan ose ta shesni. Ju kujtojmë se në këtë mënyrë do të mbeteni pa të dhënat në pajisje dhe ajo do të kthehet në cilësimet e fabrikës.

Shkyçja e rivendosjes në gjendje fabrike

Ky është opsioni që duhet të provoni i fundit, pasi do të thotë se do të humbni të gjitha të dhënat personale të ruajtura në atë telefon. Rivendosja në gjendje fabrike mund të bëhet duke shtypur një kombinim të tasteve në telefon, tastet e të cilëve varen nga prodhuesi dhe modeli i telefonit.

Nëse jeni ndër ata që kanë instaluar përditësime të rregullta dhe kanë krijuar një kopje të sigurt të të dhënave tuaja në cloud (kryesisht si një kopje rezervë e Google), do të humbni një sasi minimale të të dhënave. Nëse jo, përgatituni të humbni gjithçka.

Samsung ka versionin e vet të Find My Device

Përdoruesit e pajisjes Samsung mund të provojnë opsionin Gjeni celularin tim të Samsung. Për ta bërë këtë, ata duhet të identifikohen në faqen Find My Mobile të Samsung me të dhënat e tyre të përdoruesit dhe të zgjedhin pajisjen e lidhur me llogarinë e tyre që duhet të zhbllokohet.

Pas kësaj, mjafton të zgjidhni opsionin Unlock dhe pajisja do të zhbllokohet dhe do t’ju kërkohet të vendosni një fjalëkalim të ri.