Keni dhimbje koke dhe migrenë, këto ushqime do ju vinë në ndihmë

Ndër gjërat që ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës dhe sulmeve të migrenës është dieta. Ndryshimet në zakonet e të ngrënit, të tilla si kufizimi i kripës dhe ushqimeve me shumë yndyrë ose një dietë me indeks të ulët glicemik, gjithashtu ndihmojnë.

Produkte me drithëra integrale (bukë, drithëra, makarona)

Nëse jeni duke ndjekur një dietë me pak karbohidrate, kini kujdes: Karbohidratet e ulëta në fakt mund të shkaktojnë dhimbje koke. Kjo ndodh pasi rezervat e glikogjenit të trupit, të cilat janë burimi kryesor i energjisë për trurin, janë varfëruar. Kjo gjithashtu shkakton një rritje të humbjes së lëngjeve nga trupi, gjë që mund të shkaktojë dehidrim. Duke reduktuar energjinë në tru dhe duke shkaktuar dehidrim, një dietë me pak karbohidrate mund të shkaktojë dhimbje koke. Pra, preferoni karbohidratet e shëndetshme, të tilla si ato që gjenden në bukë me drithëra, tërshërë, fruta ose kos.

Bajame

Sipas hulumtimeve, magnezi, që gjendet tek bajamet, mund të mbrojë trupin nga dhimbjet e kokës duke relaksuar enët e gjakut. Ata që vuajnë nga migrena gjithashtu mund të gjejnë lehtësim duke ndjekur një dietë të pasur me magnez. Për të rritur marrjen e magnezit, sigurohuni që të hani ushqime të pasura me magnez si banane, kajsi të thata, avokado, bajame, shqeme, oriz kaf, bishtajore dhe fara.

Kos

Kur keni dhimbje koke, trupi juaj mund të kërkojë kalcium. Truri varet nga kalciumi për të funksionuar në mënyrë efektive. Sigurohuni që të hani ushqime të pasura me kalcium, si kos pa yndyrë, i cili është një burim i shkëlqyer i kalciumit, pa sheqerna të shtuara dhe probiotikë të dobishëm për sistemin gastrointestinal.

Farat e susamit

Spërkateni mbi sallata, mbi bukë ose mbi supa dhe skuqura. Pse; Këto fara të vogla janë një thesar ushqyes. Farat e susamit janë të pasura me vitaminë E, e cila mund të ndihmojë në stabilizimin e niveleve të estrogjenit dhe parandalimin e migrenës gjatë periodave. Gjithashtu përmirëson qarkullimin, gjë që ndihmon në parandalimin e dhimbjeve të kokës.

Spinaqi

Nëse funksionoi për Popeye, mund të funksionojë për dhimbjen tuaj të kokës. Spinaqi është treguar se ndihmon në uljen e presionit të gjakut, parandalon hangoverin dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Zëvendësoni marulen në sallatat tuaja me spinaq dhe do të keni super tasin e fundit që lehtëson dhimbjen e kokës: Përzieni 2 gota gjethe spinaqi, disa kajsi të thata dhe 2 lugë arra ose bajame të grira.

Patate

Patatet tuaja të preferuara, përveçse të shijshme, mund t’jua lehtësojnë dhimbjen e kokës nëse ka lidhje me alkoolin. Meqenëse alkooli është diuretik, ai jo vetëm që mund të shkaktojë dehidratim, por edhe humbje të elektroliteve, siç është kaliumi. Ngrënia e ushqimeve të pasura me kalium si patatet mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Çuditërisht, një patate e pjekur (me lëkurë) është një nga burimet më mbresëlënëse të kaliumit, me 721 mg. Për krahasim, një banane siguron 467 mg.

Kafe

Kafeja ka qenë një ilaç i zakonshëm për dhimbjet e kokës për shekuj, por funksionon vetëm me masë. Meqenëse kafeina është një vazokonstriktor, ajo mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës duke ndihmuar në zvogëlimin e madhësisë së enëve të gjakut. Megjithatë, shumë kafe mund t’i përkeqësojë gjërat. Kafeina është gjithashtu një diuretik, i cili mund të rrisë dehidratimin dhe rrjedhimisht ashpërsinë e dhimbjes së kokës.