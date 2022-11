Këngëtarja shqiptare feston sot ditëlindjen, uron veten me foton e rrallë nga fëmijëria

Gjira Kajtazi feston sot 33 vjetorin e lindjes dhe në këtë ditë speciale, urimin më të mirë e ka marrë nga vetja e saj. Këngëtarja nga Kosova ka ndarë një Instagram një fotografi kur ka qenë e vogël, krahas së cilës uron që të gëzojë më shumë vite pranë fëmijëve të saj dhe njerëzve të afërt.

“Hej Gjirushe … je goxha e çuditshme & pas gjith ketynev vitesh hala spo te bi gjithmonë ne fije … n‘do dit as qe po mundona me t‘kuptu, e n‘do as qe po muj me t‘duru. Don zoti dhe kom edhe shume kohe afer femijve te mi & njerzit qe i dua sepse mosha ish vetem nje numer & as titulli „nene“ spo t‘bojke „qyrak“ 🙄 … menzi po pres hala me t‘njoftu… jeta esht plot sfida, msime & sakrifikime … nje esht e sigurt – me ty kurr s‘bohet bajat 🫶🏻🎂 #33 #nentori #selflove“, u shpreh ajo.