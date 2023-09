“Kemi lojtarë me pak eksperiencë”, Allegri: Nuk është Juventus skuadra anti-Inter

Juventus mposhti pa shumë shkëlqim me rezultatin minimal 1-0, Leccen e Ylber Ramadanit. Megjithatë, trajneri i bardhezinjve është i lumtur që skuadra e tij u rikthye te tre pikët pas disfatës me Sassuolon. Pas sfidës me Leccen, tekniku i “Zonjës së Vjetër” shprehet se skuadra e tij u shfaq e ekuilibruar në fushë duke mos i dhënë shumë mundësi kundërshtarit. Nga ana tjetër, Allegri thekson edhe njëherë tjetër se në garën për titull, ekipi i tij vjen pas Interit, Milanit dhe Napolit.

“Ishte e rëndësishme të fitonim për t’u rikthyer te suksesi pas një ndeshje që e humbën në mënyrë karamboleske. Në sfidën me Sassuolon pati shumë gabime individuale, por janë gjëra që ndodhin. Lecce nuk është një kundërshtar i lehtë, por ishim të ekuilibruar në fushë dhe nuk i lejuam shumë hapësira.