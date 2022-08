“Kemi frikë se do na vrasë”, prindërit: Autoritetet të marrin fëmijën 13-vjeçar

Foto ilustruese

Një çift nga Bolonja ka kërkuar që autoritetet të marrin djalin e tyre 13-vjeçar, pasi kanë frikë nga ai.

Siç raportohet në mediat italiane 13-vjeçari plagosi me thikë vëllanë e tij në krah, ndërkohë sjellja e tij përkeqësohet çdo vit.

“Ne flemë me dyer të mbyllura dhe ndihemi në rrezik. Është e kotë ta mohojmë, kemi marrë edhe kërcënime nga djali ynë që tha se do të na vriste në gjumë ose se do t’i vinte flakën shtëpisë”, ka treguar babai.

13-vjeçari u diagnostikua me çrregullim depresiv. Nëna dhe babai iu drejtuan një avokati dhe paditën punonjësin social të komunës së banimit, duke e akuzuar për mosndërhyrje, mungesë dokumentesh zyrtare dhe lëndime nga pakujdesia.

Avokati shpjegoi se gjithçka filloi rreth dy vjet e gjysmë më parë, kur djali i vogël – 11 vjeç në atë kohë – filloi të shfaqte sjellje të dhunshme. Dy prindërit e frikësuar kërkuan ndihmë. Fëmija filloi të merrte ilaçe qetësuese dhe u shtrua për trajtimin psikologjik që i nevojitej.

Më pas, punonjësja sociale e këshilloi familjen që t’i kushtonte një hapësirë ​​të mbyllur vetëm djalit në garazh, në mënyrë që ai të heshtte. Por situata është përkeqësuar: në atë hapësirë ​​13-vjeçari ka nisur të shfryjë inatin duke i shkaktuar 9 mijë euro dëm.

Kohët e fundit ka degjeneruar: duket se i mituri ka të plagosur me thikë vëllain e vogël, për të kërcënuar se do t’i marrë jetën dhe do të vrasë gjithë familjen.

Me kalimin e viteve, i njëjti djalë denoncoi dhunën në familje, duke thënë se ishte rrahur nga i ati, aq sa punonjësit social kishin krijuar idenë për t’u hequr fëmijën tjetër dy prindërve dhe duke ia besuar një familjeje tjetër.

“Djali im nuk pranon jo. Unë dhe gruaja ime prej 20 vitesh jetojmë të lumtur bashkë, nuk kemi qenë kurrë të dhunshëm me fëmijët tanë. Djali ynë merr terapi të rënda dhe madje edhe neuropsikiatër e kanë kuptuar se është një angazhim që është përtej kapacitetit tonë dhe duhet ndjekur 24 orë në ditë”, ka thënë babai.