Këmbimi valutor/ Ҫfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Ditën e sotme, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan, do blihet me 92.1 lekë dhe do shitet me 93.1 lekë.

Euro, sot në tregun shqiptar të këmbimit valutor, do blihet me 99.8 lekë dhe do shitet me 100.6 lekë.

Ndërkohë franga zvicerane, do blihet me 102.2 lekë dhe do shitet me 103.2 lekë.

Ndërsa paundi britanik, do blihet me 117.5 lekë dhe do shitet me 118.5 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimit valutor, për monedhat e huaja: